5 мая 2017 г. Хамиш де Бреттон-Гордон | The Guardian На этот раз Путин делает правильную вещь в Сирии "Кажется, Владимир Путин вновь завладел стратегическим преимуществом и инициативой в Сирии: вчера он заявил, что заручился широкой поддержкой по гуманитарным зонам безопасности в Сирии после обсуждений с Дональдом Трампом, а также с Турцией и Ираном", - пишет Хамиш де Бреттон-Гордон, директор организации Doctors Under Fire ("Врачи под огнем") и бывший командующий войсками химзащиты Великобритании в газете The Guardian. Путин "заявляет, что в состоянии обеспечить перемирие, договоренность о котором была достигнута в Астане несколько недель назад и которое ныне представляет собой жалкий провал, посредством создания бесполетных зон; при этом российские, турецкие и американские военные будут защищать зоны безопасности на местах", говорится в статье. "Также он, к счастью, признает, что могут потребоваться войска ООН", - добавляет автор. Неприятно соглашаться с Путиным, зная о "шести годах гражданской войны, более 500 тыс. погибших, многочисленных атаках с применением химического оружия и о том, что страну буквально сровняли с землей", пишет автор, "но, если он и президент Трамп смогут обеспечить женевский процесс, чтобы добиться демократического решения, я, например, готов дать этому шанс, оказать поддержку и приложить к этому усилия". Де Бреттон-Гордон призывает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй "высунуть голову из трясины "Брекзита" и выборов и продемонстрировать наши немалые дипломатические и военные навыки, чтобы помочь этой разрушенной стране". В статье также говорится, что "безопасность и защищенность являются основополагающими и важнейшими требованиями" к зонам деэскалации, предложенным Россией. Сирийским ВВС должен быть запрещен пролет над зонами безопасности, "что будет зависеть от Путина", продолжает эксперт. "По моим ожиданиям, нам придется согласиться с присутствием российских и иранских войск на местах для обеспечения безопасности; а так как они уже там находятся, они могут ускорить примирение, - отмечает автор. - Однако, чтобы обеспечить контроль и управление, это должно происходить под эгидой ООН, в соответствии с ооновскими правилами участия и ооновским способом действий". "Как бы отвратительно я себя ни ощущал, поддерживая инициативу Путина, особенно после того, как его силы многократно бомбили наши больницы "Союза сирийских организаций медицинской помощи" (UOSSM) и убивали наших сотрудников, я призывал к созданию зон безопасности со времен моей первой поездки в Сирию в 2013 году, и буду продолжать это делать во благо Сирии, - пишет в завершение эксперт. - Кроме того, наряду со многими другими, я буду продолжать собирать свидетельства, чтобы те, кто повинны в многочисленных жестокостях, совершенных в стране, рано или поздно предстали перед правосудием в Международном суде ООН". Источник: The Guardian