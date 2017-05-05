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5 мая 2017 г.
5 мая 2017 г.

Кларк Миндок | Independent

ВВС США перехватили российские истребители у берегов Аляски

ВВС США впервые перехватили российские истребители Су-35, сопровождавшие два российских бомбардировщика эпохи холодной войны, примерно в 50 милях к юго-западу от населенного пункта Чэриот на Аляске, пишет The Independent.

На перехват были подняты два американских истребителя F-22. Как сообщили телеканалу Fox News представители США, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не были вооружены.

В апреле российские бомбардировщики фиксировали в этом регионе четыре дня подряд, впервые с 2014 года, говорится в статье.

"Отношения между США и Россией стали напряженными последнее время. Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что отношения достигли "самой низшей точки", - напоминает автор статьи Кларк Миндок.

Источник: Independent


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