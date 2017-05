5 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Новое перемирие в Сирии: откуда столько сомнений? Россия, Иран и Турция провозгласили четыре зоны деэскалации в Сирии, но оппозиция отказалась подписать соглашение: она против участия Ирана как "гаранта" и считает, что исключение из перемирия ряда группировок позволит силам Асада и России по-прежнему наносить удары где угодно, передают СМИ. Госдеп США оценивает инициативу с осторожностью. В четверг Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании четырех "зон деэскалации" в Сирии, но этот план продолжает вызывать немало вопросов, сообщает The New York Times. Представленный на переговорах в Астане меморандум - одно из самых амбициозных предложений последнего времени, но его не подписали ни сирийские повстанцы, ни правительство. "Меморандум предусматривает прекращение боевых действий, в том числе правительственных бомбардировок, и беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в четыре основные зоны, все еще удерживаемые повстанцами, не связанными с "Исламским государством"*, и ближайшие к ним районы", - говорится в статье. Некоторые повстанцы против того, чтобы "гарантом" соблюдения соглашения был Иран. "Правительственные и оппозиционные аналитики пришли к редкому согласию, выразив недовольство тем, что это соглашение может быть шагом к разделению Сирии на правительственные и повстанческие зоны", - пишет издание. Но каким образом гаранты будут отслеживать соблюдение соглашения? Участник переговоров от РФ Александр Лаврентьев заявил журналистам, что Россия может отправить туда наблюдателей и "работать более тесно" со странами, поддерживающими повстанцев, в том числе с США и Саудовской Аравией. По его словам, сирийские ВВС будут обходить защищенные зоны - если повстанческие группировки не будут осуществлять атаки. Условия соглашения не относятся к боевикам "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*, пишет газета. "В прошлом, по словам повстанцев, подобные исключения на практике означали, что поддерживаемые Россией сирийские войска могли наносить удары где угодно и утверждать, что они ведут огонь по террористам", - говорится в статье. Посреди церемонии закрытия четвертого раунда переговоров о мире в Сирии в Астане, когда делегаты из России, Турции и Ирана готовились подписать соглашение о создании "зон деэскалации", встал сирийский боевик-повстанец и выкрикнул: "Иран[цы] - преступники! Они не [должны] подписывать! Мы не принимаем их гарантию!" - сообщает корреспондент The Los Angeles Times. "Увидимся на поле боя. Мы не сдаемся", - сказал он и вышел. Эта вспышка - очередной пример того, как трудно добиться длительного перемирия в Сирии, где уже шесть лет идет гражданская война, говорится в статье. Россия - главный сторонник Башара Асада - добилась соглашения по всестороннему проекту о приостановке боевых действий в четырех регионах страны начиная с субботы. "Однако складывается впечатление, что это соглашение, как и предшествующие, - мертворожденное", - пишет автор. Между тем спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура соглашение приветствовал. США сообщили, что "ценят усилия Турции и Российской Федерации по достижению данного соглашения", однако Госдепартамент подчеркнул, что есть "причины быть осторожным". "У нас по-прежнему есть опасения относительно договора, подписанного в Астане, в частности по поводу участия в нем Ирана как "гаранта". Действия Ирана в Сирии только способствовали кровопролитию, а не останавливали его, и безоговорочная поддержка Ираном режима Асада продлила страдания рядовых сирийцев", - говорится в заявлении Госдепа. "Истерзанной войной Сирии и ее жителям, каждый день подвергающимся смертельной опасности, зоны деэскалации дали бы, по крайней мере, небольшую надежду. Однако непонятно, будет ли идея реализована на практике", - пишет постоянный автор Tagesspiegel Кристиан Беме. Центральный вопрос, кто и каким образом будет гарантировать безопасность в зонах деэскалации. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что поддерживает идею создания зон безопасности для мирных сирийцев, однако о его потенциальных шагах пока ничего не известно, говорится в статье. "Неясно и то, согласится ли опекаемый Москвой Башар Асад предоставить иностранным силам возможность обустраивать зоны безопасности на подконтрольных ему территориях. Диктатор в прошлом неоднократно действовал вопреки воле Москвы", - напоминает автор. "Да и такие стороны конфликта, как ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусра"* и другие экстремистские группы, не вовлечены в переговоры на дипломатическом уровне", - констатирует Беме. Президент Турции Эрдоган давно настаивает на создании зон деэскалации, но прежде всего для того, чтобы не допустить создания курдского государства на севере Сирии", говорится далее. Вашингтон, со своей стороны, считает курдов партнерами в борьбе против ИГИЛ*. "Для людей в Сирии все это не обещает ничего хорошего", - заключает автор. "Американские военные на Ближнем Востоке редко поднимают звездно-полосатый флаг над бронетехникой", - пишет корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов. Но теперь в рамках американской миссии на севере Сирии они явно не скрываются, поскольку стремятся предотвратить удары Турции (союзника США по НАТО) по кудрским Отрядам народной самообороны (YPG), которые являются ключевым партнером Америки в борьбе с ИГИЛ*. "В этом неожиданном раскладе Россия тоже выступает под своим флагом. Ее небольшие, еле заметные подразделения размещены в курдском анклаве Сирии Африн. Российский и сирийский режимы все больше сотрудничают с YPG и, как и США, не скрывают своих операций, чтобы противостоять Турции", - продолжает автор. "Это сюрреалистическое противостояние показывает, как шестилетняя война в Сирии перевернула региональные альянсы, а также демонстрирует, что Америка готова бороться с ИГИЛ* даже ценой своих отношений с Турцией", - отмечает Трофимов. Президент Турции Эрдоган ныне пытается убедить мировые державы, что интересы Турции нельзя игнорировать и никакой вклад сирийских курдов не стоит разлада с Анкарой. На этой неделе он нанес визит президенту Путину, а в середине мая намерен встретиться с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, говорится в статье. "Кажется, Владимир Путин вновь завладел стратегическим преимуществом и инициативой в Сирии: вчера он заявил, что заручился широкой поддержкой по гуманитарным зонам безопасности в Сирии после обсуждений с Дональдом Трампом, а также с Турцией и Ираном", - пишет Хамиш де Бреттон-Гордон, директор организации Doctors Under Fire ("Врачи под огнем") и бывший командующий войсками химзащиты Великобритании в газете The Guardian. Путин "заявляет, что в состоянии обеспечить перемирие (...) посредством создания бесполетных зон; при этом российские, турецкие и американские военные будут защищать зоны безопасности на местах", говорится в статье. "Также он, к счастью, признает, что могут потребоваться войска ООН", - добавляет автор. Неприятно соглашаться с Путиным, замечает автор, "но, если он и президент Трамп смогут обеспечить женевский процесс, чтобы добиться демократического решения, я, например, готов дать этому шанс, оказать поддержку и приложить к этому усилия". Де Бреттон-Гордон призывает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй "высунуть голову из трясины "Брекзита" и выборов и продемонстрировать наши немалые дипломатические и военные навыки, чтобы помочь этой разрушенной стране". "По моим ожиданиям, нам придется согласиться с присутствием российских и иранских войск на местах для обеспечения безопасности, - отмечает автор. - Однако, чтобы обеспечить контроль и управление, это должно происходить под эгидой ООН, в соответствии с ооновскими правилами участия и ооновским способом действий". "Как бы отвратительно я себя ни ощущал, поддерживая инициативу Путина, особенно после того, как его силы многократно бомбили наши больницы "Союза сирийских организаций медицинской помощи" (UOSSM) и убивали наших сотрудников, я призывал к созданию зон безопасности со времен моей первой поездки в Сирию в 2013 году, и буду продолжать это делать во благо Сирии", - пишет эксперт, добавляя, что одновременно он будет собирать свидетельства преступлений, чтобы "виновные в жестокостях рано или поздно предстали перед правосудием в Международном суде ООН". *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Джебхат ан-Нусра" - террористические организации, запрещенные в РФ. Также по теме: У Путина есть новое секретное оружие в Сирии: чеченцы (Foreign Policy)