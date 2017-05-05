Почему последний план перемирия в Сирии может быть безнадежно испорченным с самого начала

"В четверг [в Астане], посреди церемонии закрытия четвертого раунда переговоров о мире в Сирии, когда делегаты из России, Турции и Ирана готовились подписать соглашение о создании "зон деэскалации" в Сирии, встал сирийский боевик-повстанец", - сообщает Набих Булос, корреспондент The Los Angeles Times.

"Иран[цы] - преступники! - крикнул повстанец Яссер Абдул Рахим, указывая пальцем на иранскую делегацию. - Они не [должны] подписывать! Мы не принимаем их гарантию!".

"Он сорвал наушники с головы и бросил их на стол перед собой", - живописует Булос.

"Увидимся на поле боя. Мы не сдаемся", - сказал Рахим и вышел.

"Эта вспышка - очередной пример того, как трудно добиться длительного перемирия в Сирии, где уже шесть лет идет гражданская война, в ходе которой, по оценкам, более 400 тыс. человек погибли, миллионы стали беженцами, опустошена немалая часть страны", - говорится в статье.

"В четверг Россия - главный сторонник сирийского президента Башара Асада - добилась соглашения по всестороннему проекту о приостановке боевых действий в четырех регионах страны начиная с субботы. Согласно ему, международные войска будут выступать в качестве наблюдателей за перемирием", - поясняет автор.

"Однако складывается впечатление, что это соглашение, как и предшествующие, - мертворожденное. [Сирийская] оппозиция отказалась его подписать. В заявлении повстанческой делегации, опубликованном в четверг ближе к концу дня, говорится, что она не примет никакой роли Ирана "и связанных с ним ополчений", - передает журналист.

"Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура соглашение приветствовал", - сообщает Булос.

"Думаю, сегодня в Астане мы смогли увидеть важный, многообещающий, позитивный шаг в правильном направлении в процессе деэскалации конфликта", - сказал Мистура на пресс-конференции в Астане, согласно протоколу, предоставленному ООН.

"США, представленные на переговорах исполняющим обязанности помощника госсекретаря Стюартом Э.Джонсом, сообщили, что "ценят усилия Турции и Российской Федерации по достижению данного соглашения, - говорится в статье. - Однако Джонс не принимал участия [в его заключении], и в заявлении Госдепартамента отмечается, что есть "причины быть осторожным".

"У нас по-прежнему есть опасения относительно договора, подписанного в Астане, в частности по поводу участия в нем Ирана как "гаранта". Действия Ирана в Сирии только способствовали кровопролитию, а не останавливали его, и безоговорочная поддержка Ираном режима Асада продлила страдания рядовых сирийцев", - говорится в заявлении Госдепа.