Российский художник-акционист Петр Павленский получил убежище во Франции

Петр Павленский известен тем, что облил бензином и поджег входную дверь здания бывшего КГБ, а на Красной площади прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке. В январе художник покинул Россию, чтобы, по его словам избежать "десяти лет лагерей", пишет журналист Le Figaro Йохан Блавина со ссылкой на AFP.

Российский художник Петр Павленский, который регулярно бросает вызов Кремлю и утверждает, что ему грозят десять лет лагерей в своей стране из-за ложных обвинений, в четверг получил политическое убежище во Франции от Французского бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA), говорится в статье.

Петр Павленский и его подруга Оксана Шалыгина прибыли во Францию в январе 2017 года и считают, что если бы они остались в России, то были бы приговорены и отправлены в лагерь по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", передает журналист.

"Я занимаюсь политическим искусством (...). Я выступаю против низведения человека до состояния безвольного скота государством, пропагандой и инструментами власти", - заявляет Павленский.

В декабре 2016 года российские органы правосудия арестовали его по обвинению в сексуальном насилии в отношении актрисы московского "Театра.doc", известного своими постановками на острые политические темы, по данным российских СМИ.

Эти обвинения Павленский решительно отвергает. "Я не знаю, каков был интерес человека, сделавшего это ложное заявление, но в этом случае оно оказалось весьма полезным властям для того, чтобы вывести нас из нашего поля деятельности", - в свою очередь обвиняет художник. Его 37-летняя подруга Оксана Шалыгина, которая ведет онлайн-журнал, предназначенный для "политического искусства" под названием "Политическая пропаганда", также стала мишенью этих преследований, говорится в статье.

"Нам объяснили, что у нас оставалось две возможности (...) сесть в тюрьму или лагерь на десять лет и в свободное время объяснять другим заключенным, что мы были жертвами грязной интриги, или уехать из России", - рассказал художник.

"Мы стали изгоями (...) именно из-за нашей позиции", - подчеркивает Павленский, напоминая, что уже был жертвой "психиатрического ожесточения", которое стоило ему пребывания в институте психиатрии им. Сербского в Москве, печально известном своей "практикой "перевоспитания" в советскую эпоху". Почему он выбрал Францию, если он не говорит по-французски (и по-английски)? "Франция - это альма-матер русской революции. Все, что есть хорошего в России, пришло из Франции", - вдохновенно говорит он. Недавно изгнанная пара еще не знает, какое будущее их ожидает. "Мы продолжим заниматься искусством, но я еще не могу вам сказать, как именно", - признается Петр Павленский.