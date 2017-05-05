Макрон и уклонение от налогов: слух прошел путь от форума 4chan до телестудий

Эммануэль Макрон подал иск в связи с "подлогом и использованием подлога", сообщают Морган Тюаль и Мартин Унтерзингер в Le Monde. В четверг, 4 мая, за три дня до второго тура президентских выборов кандидат движения "Вперед!" решительно отреагировал на слух, обвиняющий его в уклонении от уплаты налогов.

"Накануне Марин Ле Пен намекнула во время промежуточных теледебатов между первым и вторым туром, что Макрон, возможно, имеет счет на Багамах, - говорится в статье. - За несколько часов до этого в рубрике "политика" на форуме 4chan, на который ориентируются сторонники превосходства белой расы и поклонники американских крайне правых, анонимный пользователь опубликовал два документа, которые, по его мнению, обличают Макрона". "Если мы сможем сделать так, чтобы [хэштег] #MacronCacheCash (Макрон прячет наличные. - Прим. пер.) стал популярным во Франции во время дебатов сегодня вечером, это может отбить у французских избирателей желание голосовать за Макрона", - написал вышеупомянутый пользователь.

"Распространение слухов стало широко используемым оружием во время американской президентской кампании - они буйно процветали в социальных сетях, хотя невозможно оценить их подлинное влияние на результат выборов, - отмечают авторы статьи. - Вдохновившись этим, целое сообщество пользователей, поддерживающих Марин Ле Пен во Франции и за границей, пытается с переменным успехом распространять слухи по поводу Макрона".

По словам журналистов, 4Chan - одно из центральных звеньев подобной практики. В частности, на этой платформе сторонники американских альтернативных правых, выступавших за Трампа, подхватывали и инициировали распространение разных слухов.

Авторы поясняют, что форум активизировался незадолго до теледебатов и опубликовал два документа, которые "представлялись как утечка, которая якобы указывает на то, что Эммануэль Макрон является акционером предприятия, зарегистрированного в офшоре".

"Параллельно, - говорится далее, - ссылки были опубликованы в онлайн-сообществах, поддерживающих Марин Ле Пен, например, в La Taverne des patriotes - чате, в котором активисты регулярно организуют кампании против Макрона". В итоге, по словам журналистов, слух просочился на платформы с более широкой аудиторией, в частности в Twitter, будучи подхваченным англоязычными аккаунтами, а потом и во франкоязычной сети".

Как раз в это время дебаты, признанные самыми горячими в истории Пятой республики, достигли кульминации. Как передает издание, в ответ на слова Макрона, назвавшего "Национальный фронт" "партией скандалов", Ле Пен внезапно заявила: "Я надеюсь, что мы не выясним, что у вас есть офшорный счет на Багамах". "Нет, мадам Ле Пен, потому что это клевета", - ответил Макрон.

На следующий день утром движение "Вперед!" опубликовало длинное коммюнике, в котором обличало "тщательно подготовленную" кампанию дезинформации, а также высказывало предположение, что этот слух "родился в сетях Трампа и Путина в интернете", сообщает издание.

В документе были приложены все усилия, чтобы показать, что речь идет о "грубом подлоге", это подкреплялось изображениями, свидетельствующими о "грубой фальсификации подписи Макрона", и указаниями, что даже название упомянутого предприятия не единообразно (то La Providence LCC, то La Providence LTD), пишет газета.

"Но в первую очередь движение "Вперед" выражало удивление, что Марин Ле Пен сослалась на слух об уклонении от уплаты налогов спустя столь небольшое время после публикации на форуме 4chan, создавая впечатление, что она в этом замешана", - передают журналисты.

Также в коммюнике движение "Вперед!" заявляло, что "все надлежащие правовые действия, естественно, [будут] предприняты в связи с этой попыткой дестабилизации". В четверг Макрон выполнил это обещание, после чего прокуратура Парижа начала предварительное следствие в отношении распространения подложных новостей с целью повлиять на голосование, говорится в статье.