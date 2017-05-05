Марин Ле Пен: ненависть при ярком свете

В ходе теледебатов с Эммануэлем Макроном Марин Ле Пен показала свое истинное лицо. Оно представляет угрозу для демократии, пишет Фредерик Коллер в редакционной статье швейцарской газеты Le Temps.

"Печальное зрелище представлял собой более чем двухчасовой обмен инвективами между двумя кандидатами на французских президентских выборах, состоявшийся в среду вечером. Тем не менее, он был необходим и положил начало новой эпохе. Отказ от битвы, как поступил Жак Ширак, отказавшись участвовать в дебатах с Жан-Мари Ле Пеном в 2002 году во имя морального императива - не пристало предоставлять такую трибуну крайне правым - был бы недоступен для понимания в 2017 году, просто потому, что мир сильно изменился. Популизм продолжает свое успешное продвижение повсюду, и противостоять ему способно лишь столкновение идей. С этой точки зрения, спектакль удался", - говорится в статье.

"Оттого, что возникло потрясение при виде двух представлений о мире. Марин Ле Пен до сих пор вела себя так, что возникала мысль о ее способности нормализовать образ своей партии и действовать с учетом интересов многих французов. И вдруг она появилась в новом обличье, напоминающем о реальности угрозы: ее выступление, преисполненное ненависти, подрывает основы демократических дебатов. Ее цель состояла в том, чтобы дестабилизировать соперника, заставить его совершить ошибку, очернить и унизить его", - считает Коллер.

"Эммануэль Макрон не только избежал ловушки - ему удалось вывести на резкий свет бред и бессодержательность речей кандидатки "Национального фронта", которая, растерявшись, вышла далеко за пределы своих былых крайностей", - комментирует автор.

"Постоянные уходы в сторону - измышления, намеки и беспочвенные обвинения в адрес своего соперника - кандидатки крайне правых являются вредоносной имитацией политической культуры, которая отдает приоритет зрелищу и ораторскому пылу перед дебатами, обоснованными доводами", - уверен автор статьи.

"Глава "Национального фронта" разжигает ненависть между народами, нациями, против иностранцев, своих соседей. Она сеет распри не только в Европе, но и в собственной стране", - заявляет журналист.

"Перед лицом опасности, столь явно обозначившейся в прошедших в среду вечером теледебатах, отныне становится непостижимым, отчего политические лидеры, как левые, так и правые, отказываются выразить свое мнение с тем, чтобы преградить ей путь. Вопрос требует срочного решения", - утверждает Коллер.