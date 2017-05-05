Пропаганда, пришедшая из Москвы

Russia Today и Sputnik, два пропутинских СМИ, имеющие свой филиал во Франции, широко распространяют высказывания и сообщения, направленные против Макрона, пишет журналист Libération Жером Лефильятр.

"В четверг на телеканале France Inter Эммануэль Макрон изобличил направленные против него действия со стороны "сайтов, связанных с российскими интересами", не называя их. Никакого сомнения в том, что он имел в виду Russia Today (RT) France и Sputnik. Это два информационных СМИ, финансируемых Москвой, с крайне продуктивными французскими редакциями, которые публикуют десятки статей в день и очень широко представлены в социальных сетях. Официально уполномоченные Кремлем "представлять российскую точку зрения на текущие события", они, в сущности, являются орудиями пропаганды и состоят на службе путинской информационной войны", - утверждает автор.

"Во Франции RT и Sputnik выбрали свой лагерь: это Марин Ле Пен. Предпочтение выражается не столько определенно выраженной поддержкой главы "Национального фронта", открыто стоящей на прокремлевской позиции, сколько массированными регулярными обстрелами кандидатуры Эммануэля Макрона", - говорится в статье.

"Совместно с нашим партнером Linkfluence, французской компанией, специализирующейся на анализе социальных сетей, мы поставили под наблюдение сайты и учетные записи (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) двух кремлевских СМИ начиная с 23 апреля, даты первого тура президентских выборов. По данным программного сервиса компании, слово "Макрон" употреблялось 875 раз между этим днем и 3 мая, по сравнению с фамилией "Ле Пен", использованной 532 раза. Это означает, что создатель движения "Вперед!" всецело занимает внимание RT и Sputnik. Контент, который публикуют эти российские СМИ, часто оказывается лживым, искаженным и пристрастным. Когда речь заходит об Эммануэле Макроне, тон сообщений большей частью негативный", - считает журналист.

"По данным Linkfluence, за изучаемый период быстрее всего разошелся по интернету такой контент, как видеоролик RT, выложенный в Facebook 26 апреля, набравший миллион просмотров и снабженный комментарием: "Эммануэль Макрон был жестко встречен бастующими рабочими завода Whirlpool в Амьене". 24-минутный видеоролик плохого качества показывает работников электробытового предприятия, очень враждебно настроенных по отношению к бывшему министру, освистанному толпой, которая выкрикивает: "Марин - президент", - говорится в статье.

"Затем RT публикует статью скандального бельгийского эссеиста Жана Брикмона в Facebook, не лишенную лукавства: "Обращение к Гитлеру - последнее средство сторонников Макрона?" Он сожалеет о "сведении к Гитлеру", которым занимаются "медиа и пресса" в своих нападках на Марин Ле Пен. И наоборот, заголовки статей становятся куда менее обидными и критичными в отношении поборницы "усмиренной Франции", которая удостоилась интервью, отснятого RT после ее встречи с Путиным 24 марта", - передает автор.

"Sputnik, со своей стороны, осуществил одну из лучших своих аудиенций в Facebook: 2 мая появилась статья, рассказывающая на условиях полной анонимности о присоединении одного "непокорившегося" к лагерю Марин Ле Пен. "Сторонник Жан-Люка Меланшона", названный Давид, получил право на семиминутное видео для того, чтобы высказаться - порой в довольно странной манере - об этом "голосовании против Макрона" и против "финансов", - пишет Лефильятр. - Пожалуй, в этом и состоит "российский взгляд на текущие события".

"В ответ на столь явную стратегию влияния команда по связям с общественностью Макрона запретила доступ RT и Sputnik к своему предвыборному штабу вечером того же дня, когда состоялся первый тур. Такое решение вызвало возмущение со стороны российского министерства иностранных дел, - сообщает автор публикации. - С тех пор оба СМИ каждый день громогласно заявляют о посягательстве на свободу прессы. 28 апреля Sputnik опубликовал статью с негодующим заголовком: "Макрон составляет черный список СМИ - прекрасно! Ле Пен делает то же самое - черт возьми!"