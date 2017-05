5 мая 2017 г. Эммари Хьюэттмэн | The New York Times Закрытое слушание с участием руководства разведки оживляет расследование по России в Палате представителей "Ведущееся в Палате представителей расследование российского вмешательства в выборы [президента США в 2016 году] вернулось к жизни в четверг, когда закрытое слушание с участием Джеймса Б. Коми (директора ФБР) и адмирала Майкла С. Роджерса (главы Агентства национальной безопасности) расчистило путь для дальнейших изысканий", - сообщает Эммари Хьюэттмэн в The New York Times. "Члены Палаты представителей К. Майкл Конэвэй из Техаса (республиканец, недавно возглавивший расследование комитета по разведке) и Адам Б. Шифф из Калифорнии (главный демократ) сказали, что приглашают еще свидетелей и запрашивают новые документы, фактически возобновляя расследование, которое остановилось в последние месяцы из-за внутренней политической борьбы", - говорится в статье. "По их словам, среди этих свидетелей будет Салли К. Йейтс, бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора, отправленная в отставку Трампом. Запланированное публичное слушание с Йейтс в марте было отменено в последнюю минуту, несмотря на протест демократов комитета. Член Палаты представителей Девин Нуньес, республиканец из Калифорнии и председатель комитета, возразил, что сначала нужно больше времени уделить Коми и адмиралу Роджерсу", - передает Хьюэттмэн. "Мы работаем вместе очень хорошо, - сказал Шифф репортерам в четверг после слушания, стоя рядом с Конэвэем. - Весь комитет". "Отказавшись вдаваться в подробности секретного брифинга, Конэвэй и Шифф сказали, что он дал членам комитета "ценную возможность" получить информацию, дополняющую публичные показания, которые Коми и адмирал Роджерс дали в марте", - говорится в статье. "Мы по-прежнему стремимся работать с ФБР, пока оно продолжает свое расследование, с целью проследить за тем, чтобы ничего не было оставлено без внимания", - сказали депутаты в совместном заявлении. Источник: The New York Times