5 мая 2017 г. Анн Барнард, Рик Глэдстоун | The New York Times Россия заключила соглашение о зонах безопасности в Сирии, но некоторые повстанцы его высмеивают В четверг Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании четырех "зон деэскалации" в Сирии, но этот план продолжает вызывать немало вопросов, сообщает The New York Times. Представленный на переговорах в Астане меморандум - одно из самых амбициозных предложений последнего времени, но его не подписали ни сирийские повстанцы, ни правительство. "Представители повстанцев утверждают, что он оставляет слишком много лазеек для того, чтобы сирийская армия продолжала сплошные бомбардировки гражданских зон", - пишут авторы статьи Анн Барнард и Рик Глэдстоун. "Меморандум предусматривает прекращение боевых действий, в том числе правительственных бомбардировок, и беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в четыре основные зоны, все еще удерживаемые повстанцами, не связанными с "Исламским государством"*, и ближайшие к ним районы", - говорится в статье. Некоторые повстанцы отвергают соглашение, не соглашаясь на то, чтобы гарантом его соблюдения был Иран, и повторяют свои требования вывести связанные с Ираном группировки, такие как "Хизбалла". "Правительственные и оппозиционные аналитики пришли к редкому согласию, выразив недовольство тем, что это соглашение может быть шагом к разделению Сирии на правительственные и повстанческие зоны", - пишет издание. Авторам статьи также непонятно, каким образом гаранты будут отслеживать соблюдение соглашения. Участник переговоров со стороны России Александр Лаврентьев заявил журналистам, что Россия может отправить туда наблюдателей и "работать более тесно" со странами, поддерживающими повстанцев, в том числе с США и Саудовской Аравией. По словам Лаврентьева, соглашение вступит в силу в субботу, и сирийские ВВС, как ожидается, будут обходить защищенные зоны - если повстанческие группировки не будут осуществлять атаки. Условия соглашения не относятся к боевикам "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*, пишет газета. "В прошлом, по словам повстанцев, подобные исключения на практике означали, что поддерживаемые Россией сирийские войска могли наносить удары где угодно и утверждать, что они ведут огонь по террористам", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The New York Times