ООН предупреждает о ядерных планах Пхеньяна

Международное агентство по атомной энергии при ООН (МАГАТЭ) с большой обеспокоенностью следит за северокорейскими ядерными амбициями, пишет Sueddeutsche Zeitung.

"У нас есть основания полагать, что ядерная программа развивается именно так, как об этом заявляет Северная Корея", - сказал в интервью изданию генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"Все доказательства свидетельствуют о том, что Северная Корея достигла определенного прогресса (в ядерной программе. - Прим. ред.). И это нас беспокоит", - сказал Амано. Вытекающие из этого риски для безопасности выходят далеко за пределы региона, подчеркнул глава МАГАТЭ.

Как напоминают авторы публикации, северокорейский диктатор Ким Чен Ын "недавно пригрозил ядерным ударом Японии, Южной Корее и США". "Президент США Дональд Трамп с самого начала мандата пытается усилить давление на Пхеньян, - говорится далее. - Его администрация не исключает и военных действий в отношении Северной Кореи. Но в начале этой недели Трамп неожиданно заявил о своей готовности встретиться с Ким Чен Ыном на его условиях. В регионе сложилась напряженная обстановка в связи с неоднократным проведением Северной Кореей ядерных испытаний и ужесточением риторики Пхеньяна в адрес государств региона, а также США".

Северокорейский режим набросился даже на Китай, своего ближайшего партнера, указав на то, что Китай ждут "серьезные последствия" в связи с его "неосторожными комментариями" относительно ядерной программы КНДР, передает северокорейское информагентство KCNA.

"Целью Китая остается Корейский полуостров без ядерного оружия", - заявил в четверг представитель МИД КНР Гэн Шуан. От лица официального Пекина он выразил надежду, что "все стороны осознают ответственность (...) по обеспечению мира и стабильности на полуострове", передает издание.