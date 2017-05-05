Ничего, кроме декларации о намерениях

"Истерзанной войной Сирии и ее жителям, каждый день подвергающимся смертельной опасности, зоны деэскалации дали бы, по крайней мере, небольшую надежду. Однако непонятно, будет ли идея реализована на практике в ближайшее время и в принципе, притом что таким игрокам в сирийском конфликте, как Россия, Иран и Турция, удалось договориться в Астане об их создании", - пишет постоянный автор Tagesspiegel Кристиан Беме.

Пока что все ограничивается декларацией о намерениях - "центральный вопрос, кто и каким образом будет гарантировать безопасность в зонах деэскалации, пока остается без ответа, а именно на нем стопорились все предыдущие попытки", отмечает журналист.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что поддерживает идею создания зон безопасности для мирных сирийцев, однако пока ничего не известно о том, что Америка готова делать и предусматривают ли ее потенциальные шаги "использование военных средств", говорится в статье.

"Неясно и то, согласится ли опекаемый Москвой Башар Асад предоставить иностранным силам возможность обустраивать зоны безопасности на подконтрольных ему территориях. Многое говорит в пользу того, что диктатор в Дамаске будет против, и в прошлом, по некоторой информации, он неоднократно действовал даже вопреки воле Москвы", - говорится в статье.

"Да и такие стороны конфликта, как ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусра"* и другие экстремистские группы, не вовлечены в переговоры на дипломатическом уровне", - констатирует Беме.

Президент Турции Эрдоган давно настаивает на создании зон деэскалации, но прежде всего для того, чтобы "ни в коем случае не допустить создания курдского государства на севере Сирии", говорится далее. "Он считает, что с курдами следует бороться как с террористами, в том числе в соседнем государстве. Вашингтон, со своей стороны, считает курдов партнерами в борьбе против ИГИЛ*. Для людей в Сирии все это не обещает ничего хорошего", - заключает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра" - террористические организации, запрещенные в РФ.