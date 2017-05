5 мая 2017 г. Редакция | The Times Путинская пропаганда "В ходе ожесточенных телевизионных дебатов в среду [центрист Эммануэль] Макрон встретился лицом к лицу с Марин Ле Пен, лидером крайне правого "Национального фронта", - сообщает редакция The Times. - Макрон показал себя лучше противницы по дебатам, особенно в сфере экономической политики. Однако Ле Пен в противовес этому упомянула о сетевых сплетнях, согласно которым у ее оппонента есть офшорный банковский счет на Карибских островах. Макрон сразу отмахнулся от этих реплик, назвав их клеветой, но сплетни быстро распространились по интернету. Это фальшивые новости, и их источник предсказуемо прослеживается до России". Редакция утверждает, что сплетни о материальном положении Макрона, а также "непристойные заявления о его сексуальности" распространяют, главным образом, телесеть Russia Today (RT) и "мнимое новостное агентство" Sputnik, работающие на английском и французском языках. "Независимо от достоинств кандидатов, участвующих в западных выборах, речь идет об угрозе демократии, когда путинские сетевые лгуны ведут клеветнические кампании. Ответ западных правительств должен быть бескомпромиссным. В Великобритании неоднократно обнаруживалось, что канал Russia Today нарушил кодекс вещания местного контрольно-надзорного органа. Во Франции происходят такие же бесстыдные подрывные акции. Давно пора расправиться с пропагандой враждебной иностранной державы", - говорится в статье. Источник: The Times