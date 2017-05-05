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5 мая 2017 г.
5 мая 2017 г.

Корреспондент | Die Welt

Глава внутренней разведки ФРГ: "Решение о влиянии на ход выборов принимается в Кремле"

Глава Ведомства по охране конституции (службы внутренней разведки Германии. - Прим. ред.) Ганс-Георг Маасен заявил о попытках влиять на ход предвыборной кампании в ФРГ - подобная угроза исходит, прежде всего, от России, пишет Die Welt.

Выступая на конференции в Потсдаме, посвященной кибербезопасности, Маасен напомнил о попытках оказать влияние на ход предвыборной кампании в США. "Случится ли такое в Германии, покажет время. Подобное решение принимается в Кремле", - заявил руководитель разведки.

Маасен указал в этой связи на кибератаки на сервера партий, компьютеры в офисах депутатов, политических фондов. Глава ведомства сообщил о росте "агрессивного кибершпионажа", говорится в статье.

Сюда же относятся и многократные попытки распространить заведомо ложную информацию и слухи. Так, кандидат на пост канцлера от социал-демократов Мартин Шульц оказался в центре одной из таких "топорных фейковых новостей": появилась информация о том, что отец Шульца якобы был комендантом концлагеря, передает корреспондент.

Источник: Die Welt


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