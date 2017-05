5 мая 2017 г. Ярослав Трофимов | The Wall Street Journal США "в ловушке": Турция - союзник, а курды - партнеры в Сирии "Американские военные на Ближнем Востоке редко поднимают звездно-полосатый флаг над бронетехникой. Обычно они стараются не выделяться, а спецназ может даже носить местную форму", - пишет The Wall Street Journal. Но теперь в рамках американской миссии на севере Сирии они явно не скрывают американский флаг. Цель состоит в том, чтобы предотвратить удары Турции (союзника США по НАТО) по главной силе сирийских курдов, известной как Отряды народной самообороны (YPG); они являются ключевым партнером Америки в борьбе с ИГИЛ*, пишет автор статьи Ярослав Трофимов. "В этом неожиданном раскладе Россия тоже выступает под своим флагом. Ее небольшие, еле заметные подразделения размещены в курдском анклаве Сирии Африн. Российский и сирийский режимы все больше сотрудничают с YPG и, как и США, не скрывают своих операций, чтобы противостоять Турции", - продолжает автор. "Это сюрреалистическое противостояние показывает, как шестилетняя война в Сирии перевернула региональные альянсы, а также демонстрирует, что Америка готова бороться с ИГИЛ* даже ценой своих отношений с Турцией - экономической державой с 80-миллионным населением, второй по величине армией в НАТО и влиянием по всему региону", - отмечает Трофимов. Президент Турции Тайип Эрдоган ныне пытается убедить мировые державы, что интересы Турции нельзя игнорировать и никакой вклад сирийских курдов не стоит разлада с Анкарой. На этой неделе он нанес визит президенту Владимиру Путину в России и намерен встретиться с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне в середине мая. Его основное намерение - сорвать планы США по использованию войск YPG при захвате главного оставшегося оплота ИГИЛ* в Ракке. Турция на прошлой неделе одновременно нанесла удары по YPG в Сирии и базам PKK, Рабочей партии Курдистана, на севере Ирака, говорится в статье. "Эрдоган хотел доказать США и коалиции: когда и если Анкара будет уверена, что от Сирии или Ирака исходит угроза национальной безопасности, она будет готова предпринять в одностороннем порядке действия по защите своих интересов, - считает аналитик по вопросам безопасности, в прошлом турецкий дипломат Айдын Сельджен. - По его мнению, авиаудары позволят ему говорить с позиции силы как с США, так и с Российской Федерацией". На данный момент YPG в Сирии, в отличие от PKK в Ираке, не осуществила ни одной значительной операции в отношении Турции - отчасти благодаря влиянию США и России, пишет журналист. "Американцы знают, что угрозы для Турции со стороны YPG нет, так что аргументы Турции не убедительны", - заявил курдский аналитик Мутлу Чивироглу. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal