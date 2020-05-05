"Майские праздники грозят стать в России днями траура, - пишет австрийское издание Der Standard. - Количество заражений коронавирусом резко подскочило".

"Москвичам врезались в память эти кадры: километровые пробки на въездах в город и огромная давка у входов метро, основное средство транспорта города. Введение электронных пропусков 15 апреля привело к гигантскому хаосу, который был похож на суматоху в американских аэропортах после поспешно введенного запрета на въезд. В первый день полиция не справлялась с контролем пропусков. Теперь, две недели спустя, российские власти констатировали резкий скачок числа заражений. Более 10 тыс. новых случаев фиксировалось за сутки в последние дни, большая часть из них - в Москве. Случайность это или нет - но имидж мэра Москвы Сергея Собянина как кризисного менеджера пострадал", - указывает журналист Андре Баллен.

"Российское руководство и без того ходит по острию ножа. Оно должно тормозить распространение Covid-19, но одновременно не может совсем задушить уже серьезно пострадавшую экономику", - отмечает издание.

"Стремительный рост заражений - за несколько дней их число увеличилось почти вдвое, и теперь Россия со 145 тыс. зараженных занимает в мировой статистике седьмое место, следуя за Германией, - власть не связывает с изначальным хаосом во время контроля пропусков. Собянин в свою очередь возлагает ответственность за рост статистики на увеличение числа проводимых тестов".

"Тем не менее, и новые тесты не дают цельную картину: по оценке Собянина, вирусом Sars-CoV-2 заражено сегодня около 2% москвичей. Это примерно в четыре раза больше официальных 74,4 тыс. зараженных".

"Если изначально органы здравоохранения ожидали пика кризиса в конце апреля, то теперь эти прогнозы были поспешно сдвинуты. Кремль продолжает надеяться, что пик заболеваемости будет достигнут по крайней мере в середине мая. Ведь в то время как в Москве система здравоохранения, которую Собянин мобилизовал уже несколько недель назад, еще справляется с потоком пациентов, многие регионы проспали подготовку к пандемии", - говорится в статье.

"Пока эпицентром эпидемии все еще является Москва, однако тенденция стремительно идет вверх и в регионах - и здесь последствия грозят стать наиболее серьезными, ведь в отличие от столицы здесь мало финансовых резервов для того, чтобы в короткие сроки найти новые больничные койки, аппараты ИВЛ или медперсонал. В результате смертность, которая на настоящий момент еще является умеренной, может сильно возрасти".

"Если майские праздники, которые россияне традиционно используют для поездок на дачу и шашлыков, приведут к дальнейшему обострению ситуации, ограничения передвижения будут не только продлены - масштабно усилится и их реализация. Уже сейчас из-за Covid-19 Кремль предоставил полиции беспрецедентные права. Так, полицейские могут вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и стрелять на поражение", - пишет Der Standard.