"Муринус" нападает на НАТО

"Этой весной армия США планировала провести крупные учения в Европе. Теперь стал известен их сценарий - он напоминает конфликт с Россией", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Если бы не помешала эпидемия коронавируса, в Европе сейчас проходили бы крупнейшие с окончания холодной войны военные учения, - отмечает журналист Тобиас Шульце. - В рамках учений Defender Europe 20 армия США планировала перебросить через Атлантический океан на континент 20 тыс. солдат. В Германии и других союзных странах, прежде всего в Польше и в Прибалтике, они совместно с партнерскими армиями должны были проводить различные маневры".

"Только сейчас стало ясно, какой конфликт симулировали бы военные: как следует из нескольких ответов правительства на запросы депутата бундестага Тобиаса Пфлюгера (Левая партия), учения основывались бы на так называемом сценарии Occasus".

"Как именно выглядит этот сценарий, министерство обороны, руководствуясь интересами государства, ответило депутату лишь в письме, не подлежащем разглашению. Но так как НАТО и армия США уже использовали этот сценарий в предыдущих учениях, его основные черты известны".

"Суть конфликта: альянс вокруг вымышленного государства "Муринус" хочет ослабить НАТО и для этого наращивает свое военное присутствие вблизи территории союза. Затем он напрямую нападает на одну из стран-участниц и использует для этого средства ведения гибридной войны, то есть вымышленный альянс хочет скрыть собственную роль в конфликте, например, отправляя на боевые действия солдат в униформе без знаков отличия. Посредством пропагандистской кампании он также распространяет утверждение о том, что страна-участница НАТО, подвергшаяся нападению, подавляет этническое меньшинство в стране".

"Напоминает о роли России в украинском конфликте? Ни в коем случае, пишет министерство обороны: "Сценарий учений вымышленный, соотнесение с реальными обстоятельствами невозможно".

"Депутат от Левой партии Пфлюгер видит это иначе: "Официальные заявления федерального правительства о том, что учения не направлены против России, несостоятельны, - говорит он. - Сценарий Occasus, лежащий в основе учений, показывает это самым очевидным образом. Нам нужна разрядка и разоружение, а не бряцание оружием, - особенно во времена коронакризиса!".

"Из-за распространения коронавируса страны-участники в значительной степени сократили масштаб учений уже в марте. Всего, по данным правительства, в рамках учений было переброшено только 5,5 тыс. американских солдат, бундесвер отказался от участия в различных маневрах".

"В отличие от числа задействованных солдат неизвестно, сколько военной техники использовалось бы на учениях при нормальных обстоятельствах. Но из ответов министерства обороны как минимум ясно, сколько машин участвовало бы в учениях на территории Германии: это среди прочего 114 боевых танков и 181 бронетранспортер (...) Для сравнения: в последние годы в распоряжении бундесвера чаще всего было лишь немногим больше 100 готовых к эксплуатации боевых танков", - пишет Die Tageszeitung.