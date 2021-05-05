Секс-видео, якобы снятые в России: был ли Дональд Трамп подвержен шантажу, будучи президентом США?

"Бывший шпион MI6 Кристофер Стил однажды уже вызвал потрясение в столице США. В 2016 году, в год выборов, досье, составленное Стилом по заказу расположенной в Вашингтоне фирмы Fusion GPS, вызвало мощное политическое землетрясение. Ведь обвинения, выдвинутые бывшим сотрудником разведки, были весьма серьезными", - повествует немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Стил утверждал, что может доказать, что Россия уже оказывала массированную поддержку Дональду Трампу в преддверии республиканских праймериз в 2016 году, а затем и в ходе президентской кампании", - напоминает журналист Мирко Шмид.

"В досье Стила, которое было впервые опубликовано Buzzfeed, особенно настораживала одна известная деталь: Дональд Трамп, как утверждается в досье, был тайно заснят на видео, когда занимался сексом с проституткой в России. Копии этих записей якобы имелись в распоряжении российских спецслужб и правительственных учреждений, что делало Трампа - демократически избранного президента США - прямым объектом шантажа со стороны России".

"Как выяснилось позже, хотя ФБР и ЦРУ серьезно отнеслись ко многим выдвинутым в досье обвинениям и расследовали их, документ содержал ряд неверных данных и неточностей. Например, Стил упорно писал об Alpha Group; на самом деле речь шла об Alfa Group. Поселок Барвиха в Подмосковье якобы "был отведен под резиденции высшего руководства и их приближенных" - на самом деле это не так, помимо приближенных к правительству чиновников там живут и "обычные" богатые люди", - пишет издание.

"В конечном итоге спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что для неопровержимого доказательства того, что Дональд Трамп сотрудничал с Россией, недостаточно оснований и лишь упрекнул Трампа в попытках помешать расследованию".

"Теперь Кристофер Стил представил второе досье. И на этот раз Стил намеренно ссылается на источники, которые отличаются от первого досье. Уже сейчас первые комментаторы говорят о попытке постфактум придать легитимность раскритикованному первому документу и расширить изначально хрупкую базу фактов".

"Новое досье, как и первое, содержит ряд сообщений из кругов ФБР. В нем вновь утверждается, что Россия вмешивалась в избирательный процесс в США. Это якобы осуществлялось по согласованию с Дональдом Трампом и его командой. Пока неясно, какой пробивной силой обладает этот документ. Но можно предположить, что политического потрясения, как в 2016/2017 годах, не будет - хотя бы потому, что Дональд Трамп больше не является президентом и в настоящее время по утрам играет в гольф во Флориде".

"Однако новая информация, если она будет достоверной, может возыметь реальный эффект. Дональд Трамп, который уже является объектом множества уголовных расследований, может еще больше пошатнуться в юридическом смысле. Если будет доказано, что он вступил в сговор с Россией с целью дестабилизации США, то в худшем случае ему может грозить обвинение в государственной измене", - указывает автор статьи.

"А в США это влечет за собой тюремное заключение на срок не менее пяти лет - в серьезных случаях может быть даже вынесено решение о смертной казни. Если выяснится, что Дональда Трампа действительно шантажировали компрометирующими материалами, это также может стать для него фатальным. В США лица, занимающие политические должности, обязаны сообщать о таких случаях спецслужбам", - пишет Frankfurter Rundschau.