Все больше китаянок не подчиняются предписаниям коммунистического режима в отношении материнства

"Растет число китайских женщин, отдающих предпочтение карьере, а не созданию семьи, что подрывает усилия властей по увеличению рождаемости", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"Сяо Юань рассталась со своим "парнем" в июле прошлого года, но она старается не говорить об этом своей "маме-тигрице" (tiger mom, как называют китайских матерей за из строгость - Прим.ред.. "Она требовала у меня информацию о его зарплате и учебе. Давление по поводу замужества начнется примерно в 28 лет", - объясняет фаталистически настроенная молодая сотрудница аудиовизуальной компании, которая живет одна в квартире в Тяньхэ, художественном районе Гуанчжоу, шумного мегаполиса на юге Китая. У нее еще два года передышки, прежде чем родители, все еще живущие в горах консервативной сельской провинции Гуандун, начнут устраивать каскад свиданий с женихами, подходящими во всех отношениях. Но Сяо не стала ждать, пока это свалится на нее, как снег на голову, и решила сама бросить вызов своей семье. "Я сказала маме, что не хочу ребенка. Я люблю красивых молодых людей, и я хочу найти сторонника DINK", - смело заявляет она, ссылаясь на американскую аббревиатуру "Double Income No Kids", что означает "бездетная семья с обоими работающими супругами", - говорится в статье.

"Ее цель - наслаждаться все более изысканной жизнью прибрежных мегаполисов "богатого" Китая, в то время как ее родители "пожертвовали" собой, по ее словам, во имя лозунгов о "семье" и безудержного роста второй мировой экономики. "У меня классические родители: мама очень строгая, она применяла ко мне физическое и словесное насилие. А мой отец не заботится обо мне", - резюмирует 25-летняя молодая женщина. Такая дедовская семейная модель отбила у нее, как и у многих ее подруг, желание иметь ребенка", - описывает автор статьи.

"Столь радикальный выбор объясняется, прежде всего, денежными соображениями, и игнорирует увещевания коммунистического режима, который пытается снова поднять упавший уровень рождаемости в Китае, ставя под сомнение политику "одна семья - один ребенок". С точки зрения нового поколения, которое смакует недавно обретенные радости индивидуального гедонизма, речь идет о нехватке финансов, - отмечает журналист. "Чтобы дать ребенку хорошее воспитание, нужно потратить слишком много денег. Я не хочу приносить в жертву жизнь моего мужа и свою жизнь ради того, чтобы вырастить младенца", - объясняет Сяо.

"То же самое беспокойство испытывает Оуян Чжэчжэ, студентка факультета финансов из Пекина, которая в 17 лет решила не иметь детей: "Я могу подумать о замужестве, потому что иногда чувствую себя одинокой, но я не способна нести ответственность за ребенка. Кроме того, материнство оставляет физические следы", - рассуждает 20-летняя девушка, живущая в общежитии университета и отдающая приоритет "карьере".

"(...) Это фундаментальная тенденция. Большинство молодых людей, и девушки, и юноши, хотят только одного ребенка или вообще не хотят детей", - подтверждает И Фусянь, демограф из Университета Висконсин-Мэдисон, указывая как на экономические, так и на социальные факторы. Революция, проиллюстрированная резким увеличением возраста вступления в брак с 23 до 28 лет за одно десятилетие в период с 2010 по 2020 год, характеризуется также сильным отдалением от традиционных обрядов и резким ростом стоимости жизни. "В Китае обязательным условием для заключения брака является покупка квартиры и автомобиля. Но цены на недвижимость и социальное давление отпугивают молодых людей", - отмечает И Фусянь, при этом общество все еще традиционное, и сожительство по-прежнему осуждается".

"(...) По иронии судьбы, радикальная политика одного ребенка на семью, внедренная Пекином в конце 1970-х годов с целью остановить "демографическую бомбу", заложила в умы людей идею уменьшенного семейного дома, подрывая усилия властей, которые сегодня наоборот пытаются поднять рождаемость. Беспрецедентный эксперимент в истории человечества оставил прочный психологический след на поколении изнеженных, но часто одиноких "маленьких принцев", парализованных возлагаемыми на них огромными ожиданиями", - комментирует Фалетти. "Я вижу, что многие мужья ни на что не годятся. Они не убирают в доме, не участвуют в воспитании ребенка. Это гигантские младенцы", - усмехается Сяо.

"(...) Теперь у китаянок двойная нагрузка. Они делают карьеру и заботятся о домашнем хозяйстве. Поэтому они максимально откладывают материнство", - объясняет социолог Ли Иньхэ. В этой конфуцианской и сверхконкурентной культуре родители с раннего возраста щедро тратят средства на образование своих детей, от уроков игры на фортепиано до лучших репетиторов, и предпочитают вкладывать свои ресурсы в одного малыша. Здесь они идут по стопам других обществ, пропитанных конфуцианством, таких как Южная Корея, Тайвань или Сингапур", - говорится в публикации.

"Живые реалии в сочетании со стремлением к индивидуальной самореализации новых поколений расходятся с нынешней политикой прироста населения, проводимой партией, которая по указке Си Цзиньпина актуализирует долго попираемые Культурной революцией традиционные ценности, - комментирует автор статьи. "Семья - это основная ячейка общества и школа жизни. Какими бы ни были изменения в образе жизни, мы должны интегрировать в них фундаментальные социалистические ценности и продвигать традиционные семейные добродетели китайской нации", - сказал самый авторитарный лидер со времен Мао.

"(...) Я думаю, что правительственные меры мало повлияют на мое поколение", - утверждает Оуян Чжежэ.

"Ожидается, что тенденция сокращения рождаемости еще больше ускорит старение населения, поскольку число китайцев старше 60 лет за последнее десятилетие практически удвоилось, что сказывается на социально-экономических перспективах возрождающегося гиганта, который станет "старым" еще до своего вступления в клуб развитых стран", - указывает Фалетти.

"Нежелание новых поколений рожать детей иллюстрирует пределы идеологического управления обществом, осуществляемого партией под руководством Си. "Правительство больше не может обращаться с людьми как с "вещами", - считает И Фусянь. - Численность населения не может открываться или закрываться, как вода из-под крана".