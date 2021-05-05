"Объявление о разводе Билла и Мелинды Гейтс произвело на мир благотворительности эффект землетрясения"

"(...) Этот развод не будет подпитывать светскую хронику. Строго говоря, он относится к финансовой хронике, но истинное его место - в геополитической хронике: объявление в понедельник, 3 мая, о разводе Билла и Мелинды Гейтс после 27 лет совместной жизни произвело на мир благотворительности эффект землетрясения, хотя оба они заявляют, что хотят продолжить совместную работу в рамках фонда, который они создали немногим более двадцати лет назад", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"Фонд Билла и Мелинды Гейтс, чья миссия состоит в том, чтобы "бороться с бедностью, болезнями и неравенством во всем мире", является крупнейшей частной благотворительной организацией в мире. Имея актив около 50 млрд долларов (41,6 млрд евро), фонд является вторым по величине вкладчиком в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во времена пандемии он представляет собой важнейшее звено в программах выхода из глобальных кризисов", - отмечает автор статьи.

"Билл Гейтс как соучредитель Microsoft и энтузиаст науки уже несколько лет предупреждал о риске пандемии. Его фонд имеет обширный опыт вакцинации, особенно в Африке; он вложил значительные средства в стратегию вакцинации и создание Covax, международного механизма, который обеспечивает распространение вакцин против Covid 19 в 92 бедных странах", - говорится в публикации.

"Но "его" ли это фонд? Здесь дело усложняется. Если бы речь шла о фонде Билла Гейтса, то новость о разводе 65-летнего мультимиллиардера, четвертого по величине состояния в мире, вызвала бы второстепенный интерес. Но фонд называется "Билл и Мелинда Гейтс"; два супруга являются сопредседателями. Когда Франсуа Олланд наградил их знаками отличия командора Ордена Почетного легиона в Елисейском дворце в 2017 году, было вручено две медали. Сообщение об их разводе было опубликовано одновременно в их аккаунтах в Тwitter, и это было "тщательно обдуманное" решение. Оно было подписано "Мелинда Гейтс и Билл Гейтс", а не "Билл и Мелинда Гейтс" или "Мелинда Френч Гейтс и Билл Гейтс", с упоминанием ее девичьей фамилии, которую она добавляла к "Гейтс" в течение нескольких лет. Важно каждое слово", - рассуждает журналистка.

"Текст краткий, лаконичный и сразу же напоминает об общей работе, которую пара считает самой важной после своих троих детей, которым сейчас от 18 до 25 лет: это фонд, - отмечается в статье. "Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни": эти несколько строк должны успокоить 1600 сотрудников фонда".

"(...) Билл и Мелинда Гейтс недавно написали по книге. Первая книга Мелинды "Момент взлета" (издательство Michel Lafon, 2019) - это пропаганда расширения прав и возможностей женщин в развивающихся странах; можно догадаться, что речь идет о ее собственной жизни. Она рассказывает о тех временах, когда ей приходилось бороться за большее равенство в браке, а также в рамках фонда: на то, чтобы добиться от Билла права на совместное составление ежегодного письма с условиями найма, у нее ушло два года. Сейчас, в свои 56 лет, она определяет себя как "ярую феминистку"; в 2015 году она создала инвестиционный фонд для женщин Pivotal Ventures", - пишет Le Monde.

"Вышедшая в этом году книга Билла "Как избежать климатической катастрофы" (издательство Flammarion), носит совершенно иной характер. Ничего личного, все в названии. Его собственный взлет со дня, когда он покинул Гарвард в 19 лет и начал работу в Microsoft, не стал проблемой. Неиссякаемый во всем, что касается состояния планеты и будущего человечества, он скрытен во всем остальном", указывает Кауфман.

"(...) Сразу напрашивается сравнение с другим, более насыщенным событиями разводом, также объявленным в Сиэтле два года назад, разводом главы Amazon Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире, и его жены Маккензи Скотт. После развода она оказалась владелицей огромного состояния, которое по большей части пожертвовала различным благотворительным организациям", - напоминает журналистка.

"Эти два развода, при всем своем различии, подчеркивают важность человеческого фактора в компаниях или организациях, которые стали всемогущими под воздействием обычных людей, и риск, который влечет за собой это влияние. Вопрос, витавший над фондом Гейтса в течение многих лет, вплоть до подпитки бесчисленных теорий заговора, остается в силе: на каком основании частный фонд в конечном итоге начинает выполняет задачи государства? Кто это контролирует, особенно в неплатежеспособных странах?" - задумывается обозреватель.

"Проблема в том, что даже в платежеспособных государствах случается так, что демократически избранный лидер может сам все пустить под откос, и никакие предохранительные меры не в силах помешать ему это сделать. Примеры Дональда Трампа и Жаира Болсонару напоминают нам о том, что человеческий фактор не ограничивается частным сектором", - резюмирует Сильвия Кауфман.