Covid очистил атмосферу Земли

"(...) После более чем года пандемии трудно поверить в то, что от нее были какие-либо положительные эффекты. И тем не менее, это так: ограничительные меры значительно очистили атмосферу. В период с марта по август 2020 года количество мелких частиц PM2,5 упало в среднем на 40% в 162 странах мира, как показало исследование, недавно опубликованное в журнале Environmental Research Letters. Карантин на локальном уровне, а также сокращение воздушного движения оказали беспрецедентное влияние на качество воздуха", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Мари Морис.

"С момента первого локдауна в марте 2020 года группе ученых пришла в голову идея разработать статистическую модель, сочетающую различные типы ограничений с уровнем мелких частиц в воздухе. Эта область исследований уникальна", - говорится в статье.

"Никогда не было возможности приостановить глобальную экономическую деятельность, чтобы измерить ее влияние на загрязнение атмосферы, - объясняет Квентин Галлеа, соавтор исследования и постдокторант по политической экономии в Цюрихском университете. - В данном случае мы провели крупномасштабный естественный эксперимент".

"Постепенно сформировалась команда. Экономисты создали инструмент, который ежедневно фиксировал ограничительные меры, принятые в 162 странах, на основе газетных статей и проверки правильности информации. Закрытие границ, запрет на поездки, обязательная удаленная работа и т. д. Экологи предпочли полагаться на данные со спутника НАСА, чья программа "Ретроспективный анализ современной эпохи для исследований и приложений" определила количество пяти мелких частиц в атмосфере городских районов, где источники загрязнения наиболее многочисленны", - отмечает автор статьи.

"Для большей эффективности исследователи решили сосредоточиться на частицах с диаметром меньше 2,5 микрометра, которые считаются наиболее опасными для здоровья человека", - пишет Le Temps

"(...) Запустив свою модель, исследователи обнаружили, что качество воздуха улучшается не в одночасье, едва устанавливается жесткий карантин. "Эти частицы летают и движутся. Представьте себе тушение пожара: дым не исчезнет мгновенно, - поясняет Квентин Галлеа. - В зависимости от мер, предпринятых странами, потребовалось около месяца, чтобы увидеть значительное сокращение количества мелких частиц".

"После активации данный процесс развивается: воздух продолжает очищаться и после снятия ограничений. Настоящая ценность этой исследовательской работы состоит в том, чтобы продемонстрировать столь благотворный круговорот, побуждающий исследователей к оптимистичным прогнозам. "Это доказывает, что у людей есть реальная власть в этой сфере. Мы можем практически вдвое снизить загрязнение воздуха, сохранив при этом определенную экономическую активность, но за счет сокращения, в том числе, автомобильного и воздушного транспорта", - уточняет ученый.

"(...) Идея состоит не в том, чтобы восхвалять преимущества карантина, а в том, чтобы показать, что эффективная экологическая политика может быстро оказать положительное влияние на качество воздуха", - отмечает исследователь.

"Осталось учесть национальную и региональную специфику, поскольку весной 2020 года количество мелких частиц уменьшилось не везде: в Лондоне и Париже оно даже увеличилось, говорится в статье в Science Advances. Подобное явление могло быть связано с тем, что люди из-за страха заражения перестали пользоваться общественным транспортом и стали больше пользоваться собственными транспортными средствами", - резюмирует Мари Морис.