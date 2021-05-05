Белорусы подают в Германии заявление на диктатора Лукашенко

"По приказу Александра Лукашенко на протестах после фальсификации выборов были избиты тысячи людей. По информации Der Spiegel, теперь десять жертв подают заявление на правителя в генеральную прокуратуру Германии".

"Белорус Валерий Самолазов до сих пор не чувствует своих пальцев. Даже сейчас, почти девять месяцев спустя. Повреждены нервные окончания, говорит 32-летний мужчина. Спать он может только с помощью снотворного", - повествуют журналисты Кристина Хебель и Вольф Видманн-Шмидт.

"Тем не менее Самолазов хочет говорить: о руках, которые сотрудники ОМОНа связали так туго, что они посинели. Об ударах и пинках по животу и спине. О мужчине без сознания, который лежал рядом с ним в луже крови на бетоне парковки одного из отделений милиции в Минске. Его избивали и пытали более суток, говорит Самолазов по телефону".

"IT-разработчик - один из тысяч белорусов, которые были задержаны и подверглись жестокому обращению после президентских выборов 9 августа 2020 года. Сотни людей получили травмы. Многие с тех пор покинули страну - в том числе и Самолазов. Диктатор Александр Лукашенко по-прежнему занимает свою должность. После массовых фальсификаций на выборах он снова провозгласил себя президентом. Всех тех, кто его критикует, он по-прежнему преследует со всей жестокостью", - пишет издание.

"Но Самолазов не хочет молчать. Вместе с девятью другими жертвами насилия и пыток он подал заявление в генеральную прокуратуру ФРГ в Карлсруэ. В заявлении они обвиняют диктатора Лукашенко и сотрудников его служб безопасности в преступлениях против человечности".

"В случае таких преступлений генеральный прокурор Германии может возбудить уголовное дело - независимо от того, в какой стране мира были совершены преступления. Например, генеральным прокурором Петером Франком таким образом уже были привлечены к ответственности палачи из Сирии. Однако неясно, соответствует ли необходимым условиям и дело Белоруссии. В соответствии с законом, речь должна идти о "длительных или систематических атаках на гражданское население" - это большое препятствие", - указывает Der Spiegel.

"То, что происходит в Белоруссии, - это пытки на государственном уровне", - говорит берлинский адвокат истцов Онур Озата. (...)"В европейской стране, расположенной всего в нескольких сотнях километров от нас, права человека попираются ногами", - указывает он. Германия, по его словам, не должна смотреть на это сквозь пальцы".

"Приведенные в заявлении случаи являются лишь примером многих других. Антон Малкин, оппозиционный активист, живущий в изгнании, и члены его волонтерской группы пообщались примерно с тысячей пострадавших. В течение нескольких месяцев они собирали информацию и подписи, подробно задокументировав 100 случаев. (...)Страшные преступления не должны остаться без последствий, "все представители режима, которые верят, что Лукашенко будет постоянно защищать их, должны знать, что есть красные линии", считает Малкин".

"Лукашенко силой подавил уличные протесты: если в конце лета на улицах Минска еще было до 200 тыс. протестующих, то сейчас почти никто не осмеливается выйти на акции протеста. (...) Риск быть арестованным и оказаться в тюрьме на несколько недель или даже больше стал слишком велик", - отмечают авторы статьи.

По словам Валерия Самолазова, проживающего сейчас в Великобритании, у него не было другого выбора, кроме как покинуть страну. 10 августа в Минске его задержали после работы силовики в масках, обвинив в том, что он является одним из "организаторов" протестов. "Причина: на нем была черная футболка с белым изображением черепа, "они сказали, что это символ украинского батальона "Азов" или какой-то иностранной военной организации", рассказывает Самолазов. Силовикам также не понравилось, что на тот момент он уже работал в Великобритании, они нашли британскую SIM-карту и сообщения на английском на его мобильном телефоне. В какой-то момент в автозаке он попросил немного ослабить хомуты на его запястьях, один из омоновцев схватил его за руки и выкрутил их вверх. Это была такая боль, что я потерял сознание, говорит Самолазов".

"Я хочу, чтобы то, что пришлось нам пережить, не было забыто, чтобы виновные, наконец, были привлечены к ответственности", - передает его слова Der Spiegel.