Новая краска вместо кондиционера

"Американские исследователи разработали краску с чрезвычайно высокими показателями отражения света, которая может пассивно охлаждать стены домов. Охлаждающая способность этой белой краски сравнима с охлаждающей способностью кондиционеров", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"Белая краска особенно хорошо отражает солнечный свет, поэтому здание меньше нагревается. Белая краска, которая обычно продается в магазинах, может отражать от 80 до 90 процентов солнечного света. Однако этого недостаточно для охлаждающего эффекта, то есть для того, чтобы температура стен была ниже температуры окружающей среды", - поясняет издание.

"Ученые из Университета Пердью в городе Уэст-Лафейетт (штат Индиана) сообщили в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces, что им удалось разработать краску, которая может снизить температуру фасада здания под палящим полуденным солнцем на 4,5 градуса Цельсия, то есть пассивно охладить его. Команда исследователей под руководством Сюлинь Руан определила эффективную охлаждающую способность новой краски, испытав ее в естественных условиях, - охлаждающая способность краски составила до 117 ватт на квадратный метр, что является мировым рекордом".

"Так, если белой краской, разработанной исследователями из Университета Пердью, покрасить плоскую крышу площадью 90 квадратных метров, можно получить охлаждающую мощность в 10 киловатт. "Это больше, чем мощность обычных домашних кондиционеров", - говорит Сюлинь Руан. При этом в эксперименте не была учтена возможность покраски стен здания. Исследователи убеждены, что их высокотехнологичная краска во многих случаях может стать реальной альтернативой кондиционерам", - говорится в статье.

"Высокая охлаждающая мощность краски объясняется ее чрезвычайно высокой отражательной способностью. Он отражает 98,1% солнечного света. Это тоже мировой рекорд. Такой успех в исследованиях не свалился с неба, - отмечает издание. - Самая белая краска в мире - результат шести лет упорного труда".

Исследователи Руана изучили почти все вещества белого цвета, на основе которых можно было бы создать краску. "Из более чем 100 веществ исследователи отобрали десять и использовали их для получения около 50 различных видов белой краски. В октябре 2020 года они добились промежуточного успеха, разработав краску на основе карбоната кальция. Она могла отражать 95,5% солнечного света. (...)Однако ее охлаждающая способность составляла всего 37 ватт. (...) Значительных изменений удалось добиться, заменив карбонат кальция на сульфат бария".

"Оба вещества присутствуют в краске в виде крошечных наночастиц, которые могут хорошо рассеивать свет. (...) Размер наночастиц сульфата бария составляет от 270 до 530 нанометров. (...)Широкий спектр размеров частиц является важнейшим условием для высокой отражательной способности краски, объясняет Джозеф Пиплс, исследователь, участвовавший в разработке. Второй важный фактор - это максимально возможная концентрация наночастиц. Самая белая в мире краска примерно на 60% состоит из наночастиц сульфата бария", - говорится в статье.

"Если бы с помощью белой краски можно было экономить часть электроэнергии, используемой для работы кондиционеров, это само по себе стало бы вкладом в снижение выбросов CO2. (...) Но у этой краски есть еще одно преимущество. Большая часть теплового излучения, испускаемого белой краской с наночастицами, имеет длину волны от 8 до 14 микрометров. Этот диапазон длин волн известен как "атмосферное окно", потому что такое тепловое излучение практически не поглощается атмосферой, а может почти беспрепятственно уходить в космическое пространство", - пишет Die Welt.