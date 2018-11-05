Ведущие немецкие политики на пропагандистской встрече в Москве

"Немецкие политики и представители России работают в Москве над "архитектурой нового миропорядка"? По крайней мере, таким было название мероприятия, в котором в пятницу утром приняли участие ведущие немецкие политики, имеющие отношение к России, среди них премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (СДПГ) и координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ Дирк Визе (СДПГ)", - пишет журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

Во встрече также приняли участие посол Германии в России Рюдигер фон Фрич; депутаты бундестага от ХДС и Левой партии; глава Германо-Российского форума Маттиас Платцек; председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, сообщает издание.

Встреча была организована Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова, который, как долгое время говорилось в представленной самим фондом информации, работает с помощью средств "мягкой силы", подчеркивает автор статьи. При этом, как подтвердили изданию в министерстве иностранных дел ФРГ, пятничная встреча была не только организована фондом, но и профинансирована им, говорится в публикации.

"В глаза бросается то, что участники, кажется, не имеют единого мнения относительно спорного названия мероприятия, - отмечает Рёпке. - По данным Германо-Российского форума, который является соорганизатором, речь идет о "встрече немецких и российских парламентариев" под заголовком "Архитектура нового миропорядка: роль Германии, России и ЕС". Однако координатор по сотрудничеству с РФ Дирк Визе опубликовал в "Твиттере" селфи с Мануэлой Швезиг, написав, что мероприятие называется "Перезагрузка стратегического партнерства в сфере модернизации? Роль Германии, России и ЕС". Как сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ в ответ на запрос издания, мероприятие представляет собой встречу германских и российских парламентариев в рамках "Потсдамских встреч" под названием "Архитектура нового миропорядка", а сотрудничеству в сфере модернизации был посвящен доклад Дирка Визе.

"Если исходить из ведущих участников конференции, то направленность мероприятия становится довольно ясной. Бывший глава СДПГ и соорганизатор встречи Маттиас Платцек уже на протяжении нескольких лет ратует за отмену санкций против России и признание законности аннексии Крыма, противоречащей международному праву. (?) Мануэла Швезиг, федеральная земля которой является точкой приема газопровода "Северный поток-1" и строящегося газопровода "Северный поток-2", также высказывается за смену курса относительно путинского режима", - отмечает журналист.

"Выбор и одобрение организатора правительством ФРГ и депутатами бундестага вызвал абсолютно непонимание у эксперта по России Андреаса Умланда. (?) По его словам, "главной функцией этой [Фонда им. Горчакова] и подобных организаций является пропагандистская поддержка текущей политики Кремля", - говорится в публикации.

"Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Eurasia Center заявил в разговоре с изданием, что фонд "главным образом используется для того, чтобы распространять агрессивную политику Кремля под прикрытием публичной дипломатии. Однако на самом деле он является всего лишь еще одним инструментом гибридной агрессии Кремля, используемым против всего демократического и основывающегося на правилах мира", - передает Bild.