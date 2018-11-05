Исследование: секс накануне рабочего дня увеличивает радость от работы

"Мы охотнее идем на работу и трудимся продуктивнее, если накануне предавались "самому прекрасному из всех занятий", выяснили ученые из Университета штата Орегон и Вашингтонского университета. Об их исследовании сообщает журнал Focus.

"159 респондентов, работающих на постоянной основе и состоящих в браке, в течение двух недель два раза в день проходили опрос о своей удовлетворенности, продуктивности и настроении. Результат исследования, опубликованного в журнале Journal of Management, оказался следующим: тот, кто занимался сексом накануне, глубже погружался в работу и при этом получал от нее больше удовольствия", - говорится в статье.

"Исследование также показало, что стресс, принесенный домой с работы, негативно сказывается на сексуальной жизни: у сотрудников, которые были в плохом настроении и испытывали недовольство на работе, в этот день чаще всего не было секса", - отмечает автор публикации.

"Если сотрудник (?) жертвует ради работы такими вещами, как секс, его активность и мотивация на работе могут упасть", - передает Focus слова профессора Кейт Ливитт.