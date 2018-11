5 ноября 2018 г. Эндрю Хиггинс и Кеннет П. Фогель | The New York Times Две столицы и один российский олигарх: как Олег Дерипаска пытается увернуться от санкций США "Этой весной один британский лорд, имеющий тесные связи с правящей Консервативной партией и репутацию борца за благие цели в области экологии, приехал в Вашингтон с неожиданной миссией - она состоит в том, чтобы спасти бизнес-империю Олега Дерипаски, одного из самых скандально-известных российских олигархов", - пишет The New York Times. Журналисты Эндрю Хиггинс и Кеннет П. Фогель напоминают: "В апреле администрация Трампа объявила о санкциях в отношении олигархов, близких к президенту Путину, и их компаний в наказание за российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и другие враждебные действия. Дерипаске - миллиардеру, контролирующему вторую по величине алюминиевую компанию в мире - угрожало возможное разорение". "Изображаемый своими критиками как человек, который чуть лучше бандита, и подозреваемый американскими чиновниками в связях с российской организованной преступностью, 50-летний Дерипаска два десятка лет пытается купить себе уважение на Западе. Лондон встретил его гостеприимно; Вашингтон до сих пор в основном этого не делает. Несколько администраций ограничивали его возможности по въезду в США", - говорится в статье. "Но теперь, когда так много поставлено на кон, союзники Дерипаски дают активный отпор, мобилизуя колоссальную "машину влияния" по обе стороны Атлантики при всеобъемлющих усилиях отменить санкции в отношении его компаний до их вступления в полную силу", - говорится в статье. "В последние месяцы фирмы Дерипаски одержали победы на первоначальном этапе, добившись от Минфина США нескольких отсрочек санкций, которые касаются EN+, холдинга олигарха, и "Русала", контролируемой этим холдингом гигантской алюминиевой компании. Теперь, когда для администрации приближается ее очередной крайний срок, который она сама установила, - 12 декабря, до которого она должна принять окончательное решение, есть признаки того, что компании Дерипаски могут полностью ускользнуть от санкций. Министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что готов рассмотреть план, согласно которому Дерипаска уменьшит свою долю в своих компаниях взамен на отмену санкций", - пишет издание. Издание утверждает, что команда Дерипаски "также готовит дерзкую кампанию, которая пока не освещалась в прессе, - кампанию за отмену личных санкций в отношении его самого". По мнению издания, эта операция проливает свет на один из самых быстрорастущих элементов лоббистского бизнеса - помощь богатым иностранным группам интересов с манипулированием санкциями, пошлинами и других инструментами, применяемыми администрацией Трампа. Газета переходит к подробностям: "Британский эмиссар компаний Дерипаски - лорд Баркер Бэттлский, протеже бывшего британского премьера Дэвида Камерона - в прошлом году был назначен на пост председателя совета директоров EN+. Также в усилия вовлечены лоббисты, юридические фирмы, специалисты по связям с общественностью, один экс-сенатор США и один бывший сотрудник избирательного штаба Трампа, имеющий связи в Минфине США и Белом доме. Обращались даже к послам ряда стран в Вашингтоне, уговаривая их писать письма против санкций". "Лорд Баркер и команда, пытающаяся отбиться от санкций, говорят, что если эти санкции в отношении EN+ и "Русала" вступят в силу, это породит переполох на глобальных рынках металлов, нанесет ущерб американским производителям и потенциально окажется на руку Китаю. Согласно их предложению - "Плану Баркера" - Дерипаска продаст свой пакет собственника в EN+, своем холдинге, дабы оставить в своих руках менее 50% акций, а также отстранится от управления EN+ и "Русалом". Но это зависит от того, удастся ли удостовериться, что российский олигарх, который десятилетиями строил глобальную империю (на фоне упорных обвинений в том, что он в большей мере лояльный сторонник Кремля, чем независимый магнат), действительно отказывается от контроля", - пишет газета. "Уже сложилось впечатление (за границей - определенно, но оно есть даже и в самом Вашингтоне), что Вашингтон - это город, где следует покупать влияние вместо того, чтобы приводить аргументы и совершать правильные вещи", - считает Питер Харрелл, который работал над вопросом санкций в Госдепартаменте США в администрации Обамы. "Если Дерипаска столкнется с колоссальными убытками, это будет знаком успеха санкций, но если Дерипаска сможет легко отделаться, это нанесет огромный удар по эффективности санкций США", - предрекает он. Обращаясь к биографии Дерипаски, газета пишет: чтобы погасить в ВТБ корпоративный кредит в размере 942 млн долларов, "Дерипаска решил выставить небольшую часть своей 96%-й доли в EN+ на рынок, разместив акции на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2017 года". Вначале потенциальные инвесторы встретили его прохладно, а Дерипаска вновь обратился к лондонской "индустрии влияния". "EN+ нанял лондонское пиар-агентство с хорошими связями, которое держит Роланд Радд (его сестра Эмбер Радд в то время была министром внутренних дел Великобритании)", - пишет издание. Дерипаска обратился к консалтинговой фирме, которой владел лорд Мандельсон, заключил контракты с крупными международными банками. По мнению газеты, важнее всего было то, что EN+ нашел нового председателя совета директоров - лорда Баркера, бывшего министра энергетики Великобритании. "У лорда Баркера, в отличие от Дерипаски, репутация была в основном незапятнанная. С мелкими скандалами он сталкивался лишь в 2006 году, когда ушел от жены к дизайнеру интерьеров, мужчине, а также в 2012-м, в бытность министром энергетики: тогда он попал на страницы таблоидов за то, что в здании Парламента включал микроволновку, чтобы подогреть подушку для Отто, своей таксы", - говорится в статье. "Назначение лорда Баркера, объявила компания, было доказательством ее "приверженности наилучшим стандартам корпоративного управления". Его союзники говорят, что с тех пор его усилия направлены на то, что будет лучше всего для компании - ее сотрудников и всех ее акционеров, а не на личную выгоду для Дерипаски", - пишет издание. Авторы замечают: "Другие расценили назначение лорда Баркера председателем совета директоров EN+ как доказательство феномена, известного как "Лорды в советах" - длинной череды видных британцев, которые готовы одолжить свои имена и связи российской элите, овеянной скандалами". Газета пишет, что до прихода в политику лорд Баркер работал в Москве - возглавлял отдел отношений с инвесторами в "Сибнефти". "Работа лорда Баркера состояла в том, чтобы убеждать инвесторов и финансовых обозревателей, часто настроенных скептически, в том, что "Сибнефть" оставила позади свое сомнительное прошлое - фальсифицированные сделки по приватизации - и порвала с привычками олигархов, ее основателей", - пишет издание. Листинг в Лондоне стал для EN+ успехом. Затем, когда в апреле Вашингтон объявил о санкциях, акции EN+ на Лондонской бирже резко упали. Лорду Баркеру "внезапно пришлось вместо того, чтобы быть марионеточным председателем, спасать компанию, со структурами которой он только что познакомился. Друзья говорят, что лорд Баркер занимается этим не ради денег, а ради шанса продвинуть возобновляемые источники энергии, которых у Дерипаски предостаточно благодаря его ГЭС в Сибири и его инвестициям в солнечную энергию", - пишет издание. "Главное, что лорд Баркер начал нанимать в Вашингтоне лоббистов и юристов для продвижения "Плана Баркера". Суть этого плана - пока не доказанный тезис, что лорд Баркер и его союзники - не просто марионетки, а также что Дерипаска действительно готов уменьшить свою долю, частично продав ее, и отойти от своей империи. Юридическая и лоббистская команды компаний Дерипаски предложили несколько мер, чтобы заверить правительство США, что он действительно это сделает, а не извлечет немедленную выгоду из ожидаемого восстановления капитализации, которое станет результатом снятия санкций с компаний", - пишет издание. "Он и несколько союзников ушли в отставку с высших должностей в EN+ и "Русале". "План Баркера" также предополагает появление эскроу-счета, на который будут переведены доходы от продажи акций Дерипаски. Ему будет запрещено иметь доступ к этим деньгам, пока не будут соблюдены определенные условия, в том числе пока он не будет исключен из списка лиц, на которых наложены персональные санкции", - сообщают авторы. В Вашингтоне лорд Баркер обратился в Mercury Public Affairs. Ее лоббист Брайан Ланза, в прошлом сотрудник избирательного штаба и переходной команды Трампа, "поделился с некоторыми сотрудниками администрации списком аргументов, которые гласят, что Трамп может заявить о победе, если санкции вынудят Дерипаску отказаться от контроля над его компаниями, но позволят компаниям, играющим колоссальную роль для глобального рынка алюминия, продолжать работу", - пересказывает газета слова неназванных информированных источников. "По случайному совпадению или нет, но Мнучин делал заявления, в которых звучали похожие темы", - замечают авторы. В конце июля Мнучин сказал журналистам, что цель санкций - в том, чтобы "изменить поведение олигарха", а не в том, чтобы наказать его алюминиевый бизнес. Неназванный представитель Минфина США "оспорил любые утверждения, будто подход Мнучина к санкциям предопределен усилиями Mercury, или что министерство изменило свою позицию". Газета замечает: "Что бы ни произошло, Кей-стрит (т.е. лоббистская индустрия Вашингтона -Прим. ред.) получает доходы. Собственно, в последние недели команда Дерипаски обратилась к еще большему числу юристов и консультантов по связям с общественностью, приглашая их присоединиться к попыткам добиться отмены персональных санкций, наложенных на него, и называя это долгосрочной кампанией". Источник: The New York Times