5 ноября 2018 г. Доминик Кеннеди | The Times Половина из нас - информаторы, говорят русские экспаты в Великобритании "Русские в Британии опасаются, что до половины их соотечественников-экспатриантов - информаторы Кремля", - пишет газета The Times со ссылкой на свежее исследование, которое сегодня публикует аналитический центр Henry Jackson Society. "Некоторые российские шпионы действуют в Британии по "довольно простому сценарию" и мало заботятся о том, чтобы заметать свои следы", - утверждается в исследовании. По данным газеты, слежки опасается, в том числе, Владимир Ашурков, один из бывших топ-менеджеров консорциума "Альфа-Групп". "Он осознал, что за ним продолжают следить, когда переехал в Лондон и встретился за кофе с одним российским бизнесменом. Когда этот бизнесмен "в следующий раз поехал в Москву, на следующей же неделе, - цитирует доклад слова Ашуркова, - он встретился с некоторыми людьми из спецслужб. Они знали о нашей встрече, где мы встречались и что мы обсуждали". "Интервьюируемые (...) утверждали, что от четверти до половины русских экспатов - информаторы или были информаторами", - сказано в докладе, который озаглавлен "Путин все видит и слышит: как разведслужбы России угрожают Великобритании" (Putin Sees and Hears It All: How Russia?s Intelligence Agencies Menace The UK). "Остается неясным, все ли "информаторы"являются физическими лицами, которые напрямую отчитываются перед дипломатами, либо в их числе есть болтливые русские, повторяющие информацию, которая в итоге доходит до посольства". Источник: The Times