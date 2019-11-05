Чарльз Дарвин ошибался? Новые свидетельства указывают на то, что жизнь возникла в глубоководных источниках, а не в мелких прудах

"Ученые издавна считали, что первые клетки эволюционировали в теплых мелких прудах - до сего момента. В ходе новейшего исследования были получены свидетельства, согласно которым жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках", - сообщает Daily Mail.

"Ученые воссоздали самоорганизующиеся клетки в среде, напоминающей подводные источники, и обнаружили, что тепло, щелочность и соли не препятствовали формированию синтетических клеток, а активно способствовали ему (...)", - пишет автор статьи Стейси Либераторе.

"Чарльз Дарвин первым выдвинул теорию "маленького теплого пруда", объясняющую, как эволюционировали первые примитивные клетки", - напоминает издание, отмечая, что результаты нового исследования могут привести к тому, что научные книги будут переписаны.

"(...) Создав протоклетки, синтетические химические частицы с клеткообразной структурой, в горячей, щелочной морской воде, команда исследователей из Университетского колледжа Лондона нашла новые доказательства того, что жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках, а не в мелководных прудах", - передает Daily Mail, поясняя, что в подводных гидротермальных источниках морская вода соединяется с минералами из земной коры, и в итоге создается теплая щелочная среда с водородом.

"(...) В рамках этого исследования команда ученых попыталась вывести протоклетки со смесью различных жирных кислот и жирных спиртов, которые ранее не использовались", - говорится в статье. "В других экспериментах использовали лишь небольшое количество типов молекул, по большей части, с жирными кислотами тех же размеров, в то время как в природной среде встречается гораздо больший спектр различных типов молекул", - отмечает соавтор исследования доктор Шон Джордан.

"(...) Исследователи обнаружили, что молекулам с более длинными углеродными цепями требовалось тепло, чтобы сформироваться в протоклетку", - пишет автор публикации, подчеркивая, что это первый эксперимент, а котором ученым удалось вывести самоорганизующиеся протоклетки в среде, напоминающей гидротермальные источники.

(...)

"Космические экспедиции обнаружили свидетельства того, что в морях ледяных спутников Юпитера и Сатурна могут тоже оказаться гидротермальные источники", - заявил профессор Ник Лейн, ведущий автор исследования. - И хотя мы никогда не находили подтверждений того, что на этих спутниках есть жизнь, если мы хотим найти ее на других планетах и спутниках, исследования вроде нашего может помочь определить, где именно нужно искать".