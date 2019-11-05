Сербия становится ближе к России

"(...) Двадцать лет спустя после бомбардировки НАТО Белграда в марте 1999 года прошедшие совместные учения Сербии и России "Славянский щит", а также приобретение системы наземного и морского базирования Панцирь-С1 (дальность полета 20 км) говорят о явном сближении двух стран", - пишет La Tribune.

"Эти два новых события "похожи на месть Сербии - и в определенной степени России - в отношении НАТО", - анализирует один эксперт. Президент Сербии Александр Вучич предложил назвать эти комплексы именами югославских летчиков, погибших в ходе боев против НАТО в 1999 году. Сербия этим летом также купила французские системы противовоздушной обороны ближнего действия Mistral 3 (MBDA). После Турции Россия намерена укрепить свои позиции на Балканах", - пишет автор публикации Мишель Кабироль.

"Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-C1 начнет поставляться в начале 2020 года, но сербский персонал уже прошел обучение и смог принять участие в двусторонних маневрах (23-20 октября) для завершения своей подготовки. Первый этап российско-сербского учения прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Двухступенчатая тренировка прошла успешно, поскольку сербы 25 октября поразили две цели. Это первое зарубежное развертывание Панциря-С1 Москвой. Сербия, которая также хочет купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, в настоящее время модернизирует партию истребителей МиГ-29 (от 6 до 10 штук), переданную Белоруссией", - говорится в статье.

"Становится ясно, что Белград укрепляет свой союз с Москвой, делая акцент на противовоздушной обороне, одной из сильных сторон российской военной промышленности, в Сербии это явно рассматривается как возможность блокирования доступа к своему воздушному пространству. Впрочем, по той же причине сербы хотят купить одну или две батареи С-400, полностью зенитный ракетный комплекс был развернут на сербской авиабазе Батайница в рамках сербско-российских маневров. Решение об их приобретении в принципе принято, но средств в бюджете пока не хватает, - пишет газета. "Такая позиция неудивительна, поскольку Сербия уже проявляла свой интерес к С-350 в 2013 году", - напоминает эксперт.