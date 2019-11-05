Почему француженки будут работать бесплатно начиная с 16 часов 47 минут?

"(...) Начиная со вторника, 5 ноября, с 16:47 французские женщины будут работать... бесплатно. Столкнувшись с констатацией такого факта, феминистская группа Les Glorieuses призывает женщин прекратить работу, чтобы осудить неравенство в зарплатах женщин и мужчин", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.

"В период с 5 ноября по 31 декабря работающие женщины работают на общественных началах", - говорится в заявлении группы, вдохновленной исландской инициативой.

"(...) Эту дату (...) рассчитали, взяв показатель неравенства в заработной плате мужчин и женщин, определенный статистической службой Европейского союза Eurostat. Что конкретно говорит Европейское статистическое управление? По его данным, средняя валовая почасовая заработная плата француженок на 15,4% ниже, чем у мужчин. На основе 7-часового рабочего дня (и рабочих недель в 35 часов) группа Les Glorieuses подсчитала эту разницу в числе рабочих дней в 2019 году, исключая выходные и праздничные дни. В итоге получилась дата 5 ноября, 16:47", - поясняет автор статьи.

"(...) Без осуществления государственной политики, как утверждает Ребекка Амселем, основатель Les Glorieuses, "только в 2168 году женщины будут получать такую же зарплату, как мужчины". По мнению экономиста, движение к равной оплате труда все еще идет слишком медленно. "Наблюдается стагнация, и разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами практически не сдвигается с места", - уточняет она. "С другой стороны, это тема, о которой говорят все больше и больше. Конечно, коммуникация - это еще не все, но это хорошее начало", - указывает она.

"(...) В течение нескольких лет исландки выходили на улицы, чтобы осудить неравенство в заработной плате, - напоминает газета. - Бой закончился тем, что они добились своего. В марте 2017 года министр равенства и социальных дел Торстейнн Виглундссон объявил, что любая компания, в которой работает более 25 человек, обязана предлагать равную плату за одинаковую работу. Для этого компании придется пройти сертификацию и доказать, что она платит мужчинам и женщинам одинаково. Это постановление вступило в силу в январе 2018 года, и с тех пор были введены меры контроля и наложены штрафы при несоблюдении принципа равной оплаты. Ребекка Амселем убеждена в том, что именно такие меры приведут к равенству".