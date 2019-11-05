Над офисом тяготеет проклятие презентеизма

"Презентеизм - присутствие на рабочем месте в период болезни, может обходиться в пять-десять раз дороже, чем абсентеизм", - пишут преподаватель Национальной школы искусств и ремесел (CNAM) Авнер Бар-Хен и аспирант по экономике в Университете Париж 2 Пантеон-Ассас Тео Дени в издании Slate.fr.

"(...) Вуди Аллен однажды сказал, что в жизни "80% успеха - это умение всегда быть на виду". Согласно растущему числу исследований, посвященных поведению на рабочем месте, такая оценка, видимо, выглядит довольно оптимистичной", - говорится в статье.

"Такие исследования выявляют рост презентеизма на производстве - человек присутствует на рабочем месте тогда, когда его там не должно быть - как серой зоны между понятиями полной приверженности персонала и абсентеизмом", - отмечают авторы статьи.

"Существует два вида презентеизма: первый, называемый "сверхпрезентеизмом", связан с чрезмерным вкладыванием сил в работу. Сюда относятся люди, которые работают вечером или по выходным, а также те, кто не берет весь свой отпуск", - говорится в публикации.

"Второй тип, называемый "презентеизм во время болезни", связан с состоянием здоровья. Он определяется как поведение человека, который работает, хотя ему следует прекратить работу из-за состояния своего здоровья, как физического, так и психического. В результате, если человек "работает, когда он не должен этого делать", это приводит к снижению удовлетворенности или комфорта, а также к негативному влиянию на его окружение, как личное, так и профессиональное. Крайним следствием презентеизма является эмоциональное выгорание", - пишет издание.

"(...) Мы провели исследование (оно готовится к публикации) на основе данных, собранных на основе репрезентативной выборки французского экономически активного населения, занятого в частном секторе, в рамках ежегодного опроса, проводимого компанией по социальной защите населения Malakoff Médéric-Humanis, под названием "Барометр здоровья и самочувствия на работе", - сообщают авторы публикации Авнер Бар-Хен и Тео Дени.

"В частности, из него следует, что в 2018 году 41% из 4551 опрошенных заявили, что они работали, хотя врач выдал им больничный лист. Для сравнения, треть сотрудников сообщили, что в 2018 году они отсутствовали на работе в течение как минимум одного дня", - говорится в статье.

"Среди сторонников презентеизма около 35% ответили, что они не привыкли распускать себя, а 30% заявили, что их состояние здоровья не мешало им работать. (...) Эти люди упоминали три основных причины своего презентеизма - они не хотели передавать свою рабочую нагрузку коллегам, боялись перегрузки по возвращении на работу или считали невозможным делегировать кому-либо свои задачи", - указывают авторы исследования.

"Двумя основными определяющими факторами презентеизма во время болезни являются мотивация и преследование на рабочем месте (или злоупотребления). Мотивация является более определяющим фактором для случайного презентеизма во время болезни (один эпизод в год), в то время как преследование на рабочем месте является более важным фактором для постоянного презентеизма во время болезни (более одного эпизода в год)", - указывает Slate.fr.

"(...) Различные исследования показывают, что презентеизм во время болезни затрагивает гораздо большее число людей, чем абсентеизм. Тем не менее, показатель презентеизма во время болезни сильно варьируется от одного исследования к другому - от 30% до 90% для определенных групп населения, таких как медсестры (и, как правило, больничный персонал), сотрудники полиции или учителя. При все том этот показатель чаще всего касается примерно 40% активного населения", - говорится в статье.

"Финансовое влияние презентеизма во время болезни гораздо сложнее оценить, нежели аналогичное влияние абсентеизма, поскольку оно вызывает прямые и косвенные издержки. Однако различные исследования показали, что презентеизм во время болезни обходится гораздо дороже, нежели абсентизм", - пишет издание.

"Британские ученые Сара Эванс-Лако и Мартин Кнапп в исследовании, опубликованном в 2016 году на примере восьми разных стран, утверждают, что для компаний издержки, связанные с презентеизмом во время болезни, оказались в пять-десять раз выше, чем затраты, связанные с абсентеизмом (...)", - сообщает издание.