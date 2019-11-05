Арктический план призван спасти нефтяную империю России

"В арктических водах таятся огромные запасы нефти и газа. Впрочем, добывать их сложно и дорого. Россия хочет это исправить и привлекает свои концерны в ледяной регион. Однако эта операция кроет в себе большой риск", - считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.

"За последние несколько лет на арктическом шельфе России было пробурено пять скважин, в то время как в Норвегии - 345, посетовал ответственный за Арктику министр Юрий Трутнев уже весной. Очевидно, слишком ненадежны условия в России, слишком недоработаны технологии для добычи на шельфе, слишком дороги инвестиции. И слишком неопределенно то, окупится ли это когда-то", - говорится в публикации.

Правительство России намерено срочно изменить ситуацию. "На прошлой неделе ответственные министерства достигли важной договоренности. В ней, как заявил Трутнев, были определены основные правила предоставления государственных льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике. Детали пяти законопроектов, предусматривающих особые налоговые условия, пока прорабатываются. Окончательный проект, по словам Трутнева, будет внесен в Госдуму через 2-3 недели, прежде чем поступит на подписание шефу Кремля Владимиру Путину", - передает издание.

"Среди прочего, должен быть отменен земельный налог, налог на прибыль снизят с 20% до 7%, а страховые взносы уменьшатся с 30% до 7,6%. Такой режим будет действовать в течение 30 лет. К тому же как минимум на 12 лет предусмотрено освобождение от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. По оценке компании KPMG, налоговые льготы обойдутся бюджету в 2,6 трлн рублей (без малого 37 млрд евро). С другой стороны, это даст стимул для роста российского ВВП", - пишет Штайнер.

"Верно, что именно в нефтяном секторе традиционные и легко доступные месторождения иссякают и необходимо осваивать новые и более дорогие. Для поддержки концернов доля льготируемой добычи нефти и без арктических проектов была увеличена с 26,7% в 2013 году до целых 56,6% в первом квартале 2019 года. (...) По подсчетам министерства финансов, к 2024 году доля льготируемой добычи достигнет 67,5%, а к 2036 году и вовсе 90% от общего объема добычи. Треть крупных месторождений в стране считаются нерентабельными в случае, если государство не оказывает поддержки".​

"Это особенно касается арктических месторождений, где инвестиции, согласно общим оценкам, окупятся, лишь если цена на нефть составит 80 долларов за баррель. В настоящий момент один баррель (159 литров) нефти марки Brent стоит около 60 долларов, - указывает Штайнер. - (...) Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в 2020 году в связи с ростом производства и слабым увеличением спроса на мировом рынке может возникнуть перенасыщение. А на период после 2030 года и без того прогнозируют падение спроса".

"Если в средне- и долгосрочной перспективе спрос на нефть действительно упадет, многие арктические проекты могут оказаться весьма убыточными. Риск растет и в связи с тем, что в долгосрочной перспективе ущерб ископаемым энергоносителям нанесет и рост возобновляемой энергии. Таким образом, в том, что касается Арктики, Путину предстоит принять принципиальное решение о том, следует ли России в течение десятилетий полагаться на роль сверхдержавы традиционных источников энергии или же ей стоит постепенно освобождаться от них".

"Чиновники размышляют и над тем, чтобы профинансировать арктическую авантюру, отказавшись в пользу концернов от правила перечислять дополнительные доходы от продажи нефти​ по цене свыше 40 долларов за баррель в Национальный фонд благосостояния. (...) Сегодня объем фонда составляет немалые 123, 07 млрд долларов (111 млрд евро), что соответствует 7,3% ВВП. На фоне пребывающей в стагнации экономики и низкой цены на нефть спускать государственные средства на Арктику может оказаться легкомысленным", - заключает Die Welt.