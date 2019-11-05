Эти факторы влияют на твою сексуальную жизнь

"На сексуальную жизнь влияют разные факторы: например, удовлетворенность отношениями или выбранный метод контрацепции. Новое исследование показало, насколько велико влияние каждого из факторов", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Результаты нового корреляционного исследования, проведенного психологом Шари Блуменсток из Висконсинского университета в Мадисоне, были опубликованы в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships. Психолог опросила 43 гетеросексуальные пары. Участникам исследования было чуть больше 20 лет, пары встречались как минимум 4 недели, в среднем 17,3 месяцев. Они отвечали на общие вопросы о своей удовлетворенности отношениями, а также об используемых методах контрацепции. В течение 10 дней они трижды в день заполняли онлайн-анкеты, указывая, занимались ли сексом с момента последнего отчета. Если партнеры занимались сексом, им также следовало ответить на вопрос о том, сколько радости он им доставил и использовала ли пара презерватив.

"81% женщин, участвовавших в исследовании, использовали для предохранения от беременности гормональные препараты. Презервативы применялись относительно редко: их использовали лишь 12 из 43 пар. Восемь из них использовали презервативы в дополнение к гормональной контрацепции", - говорится в публикации.

"Больше всего исследовательницу удивило то, что презервативы - вопреки ожиданиям - не оказывали негативного влияния на сексуальный опыт. Однако если женщина использовала гормональный метод контрацепции, как она, так и ее партнер хуже оценивали свои ощущения во время секса. Впрочем, в данном исследовании не удалось найти этому объяснение", - передает издание.

"Выяснилось, что более важное значение для сексуальной жизни имело то, насколько хорошо чувствовала себя в отношениях женщина. Этот фактор значительно влиял на ее собственную сексуальную удовлетворенность и удовлетворенность партнера. Если женщина не была довольна отношениями, пара оценивала свою сексуальную жизнь более негативно - и наоборот. Оценка отношений мужчинами, в свою очередь, не оказывала подобного влияния на сексуальный опыт".

"Впрочем, как отмечает автор исследования, сексуальная удовлетворенность, конечно, зависит от ожиданий партнеров. Здесь могут иметь место различия между мужчинами и женщинами", - передает Die Welt.