Люди "подсаживаются" на книги из серии "Игра престолов", так как сложные сюжеты и отношения отражают реальный мир, утверждают математики

"Хотя читатели зачарованы драконами, ужасными битвами и незабываемой Красной свадьбой в серии художественных книг "Песнь льда и пламени", новое исследование показало, что эти романы более реалистичны, чем представляется", - пишет Daily Mail.

"Математики из Великобритании и Ирландии проанализировали пять книг, на основе которых был создан популярный сериал "Игра престолов", и обнаружили, что в работах Джорджа Р. Мартина отношения и взаимодействия персонажей прописаны аналогично тому, что мы переживаем в реальном мире", - говорится в статье.

"В книгах более 2 тыс. персонажей с именами, которые взаимодействуют более 41 тыс. раз - на уровне глав это соответствует тому, что наш мозг способен обрабатывать. Главы также написаны с точки зрения разных персонажей, и каждая включает около 150 отношений - это количество, которое не перегружает человеческий мозг, - сообщает издание. Хотя на протяжении истории то и дело происходят кажущиеся случайными шокирующие смерти, исследование показывает, что они оправданы с точки зрения нехронологического порядка событий в нашей собственной жизни", - отмечается в публикации.

"Пять университетов, включая Оксфорд и Кембридж, изучили пять опубликованных романов серии "Песнь льда и пламени" и проанализировали в общей сложности 4244 страницы и более 1,7 млн слов, чтобы понять, как эти книги стали всемирно популярными", - указывает газета.

"Нарративная сеть соответствует развитым когнитивным способностям, позволяя передавать сложные месседжи доступными способами, в то время как действительное время и время рассказывания тщательно разграничиваются в соответствии с теориям нарратологии", - подчеркивается в исследовании, опубликованном в PNAS.

"Этот союз естественных и гуманитарных наук открывает возможности для исследований в области сравнительного литературоведения", - считают ученые.

"Это обеспечивает количественную поддержку, например, широко распространенному мнению о том, что кажется, что смерти распределены по всему повествованию случайным образом, хотя на самом деле это не так", - подчеркивают они.

"Команда выделила в общей сложности 2007 персонажей с именами и обнаружила, что 1806 из них хотя бы один раз взаимодействовали с другим персонажем. В общей сложности на протяжении всей серии происходит 41 тыс. межличностных взаимодействий. И это показывает, что отношения в книгах "Игры престолов" похожи на человеческие отношения в реальной жизни, что является результатом того, что Мартин не перегружал повествование отношениями и взаимодействиями", - пишет Daily Mail.

"Исследователи определили, что вместо этого Мартин писал разные главы с разных точек зрения. Это привело к тому, что одномоменто имеется 150 отношений, что является средним числом отношений, которое человеческий мозг способен обработать за один раз, поделились ученые. Главных рассказчиков - персонажей, с точки зрения которых ведется повествование в разных главах, всего 14, что "позволяет читателям оставаться в рамках естественных шаблонов", говорится в исследовании.

(...) "От шокирующих смертей, например, Робба Старка и Ходора, у читателей, возможно, перехватывает дыхание, но в исследовании отмечается, что эти персонажи умерли таким образом, который соответствует обычной человеческой жизни. И они кажутся случайными и неожиданными только потому, что Мартин задумывал их именно такими. "Изображение значимых событий в дискурсном времени -во времени рассказывания, а не в том, в каком они происходят, по-видимому, поддерживает напряженный интерес читателя", - пишут исследователи в своем исследовании.