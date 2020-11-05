Лучше Байден или лучше Трамп? Россия расколота

"Деловые круги и политики России расколоты в вопросе о результатах выборов в США, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Московские миллиардеры и мультимиллионеры, как, например, некоторые живущие в Америке бывшие собственники и руководители нефтяного концерна ТНК, Леонард Блаватник, Виктор Вексельберг и Семен Кукес, входили в число ярых сторонников и спонсоров избирательной кампании Дональда Трампа. Другие до последнего делают ставку на победу Джо Байдена. Прежде всего из-за надежды на смягчение санкций и компромисс в спорном вопросе о дальнейшем контроле над вооружениями".

"В преддверии выборов российские политики намекнули, что для России будет лучше, если победит Байден. (...) Хотя Байден также является противником спорного российского газопровода "Северный поток-2", демократ не так жестко, как республиканец Трамп, продвигает экспорт в Европу американского газа, добываемого методом фрекинга. Это упрощает достижение компромисса, говорят в энергетических кругах России".

"К тому же, как считается, после победы Байден снова назначит на должности послов "настоящих дипломатов, а не сомнительных "ястребов" из экономики". Это также облегчит настоящие переговоры", - говорится в статье.

"Администрация Байдена будет заинтересована в переговорах с Россией, особенно в сфере контроля над вооружениями", - убежден Томас Грэм. Управляющий директор консалтинговой фирмы, принадлежащей бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру, был советником по вопросам России при Джордже Буше".

"Так считает и Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Байден, по его мнению, стремится к "возрождению трансатлантического единства", - передает Handelsblatt.