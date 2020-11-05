Covid-19: "Отправлять на карантин уязвимых, а не молодых и работающих"

"(...) Дабы не шокировать общественное мнение, правительство Франции уже несколько месяцев объясняет, что нет выбора между жизнями людей и экономикой. Тем не менее, оно никогда не перестанет выбирать между преследующими нас санитарными и экономическими недугами. Все же между падением ВВП, который измеряет нашу покупательную способность, и кривой числа инфекций и смертей, имеется несколько лазеек. Когда коронавирус исчезнет, через шесть месяцев или два года, и избиратели подведут итоги, то эти два аспекта будут иметь большое значение при оценке лиц, принимающих политические решения. Но с каким относительным влиянием? Выбирая менее строгие ограничения, оставляя школы открытыми, предоставляя больше льгот для сотрудников, предприятий и магазинов, правительство, похоже, придает большее значение защите покупательной способности, чем оно это сделало во время первой волны пандемии", - пишет Кристиан Голье, экономист и генеральный директор Тулузской школы экономики, на страницах Le Monde.

"Можем ли мы ставить ему это в вину? В конце концов, мы сами каждый день выбираем между риском для нашего здоровья и другими удовольствиями, например, откладывая определенные расходы на профилактику в пользу другого потребления. Государство должно принимать санитарные решения, которые отражают такие индивидуальные предпочтения, не придающие безмерной ценности снижению риска нашей смерти. Во Франции государство конкретно оценивает стоимость жизни в 3 млн евро [цифра взята из отчета за 2016 год]. Таким образом, 30 тыс. смертей в результате первой волны, с точки зрения коллективного благополучия, эквивалентны падению годового ВВП на 4%. Это можно сравнить с 20% годового ВВП, которые испарились после остановок работы, вызванных первым карантином", - рассуждает автор статьи.

"Таким образом, сдвиг в пользу защиты покупательной способности, отраженный во втором карантине, представляется оправданным. Ослабление ограничений заслуживает подробной микроэкономической оценки. В краткосрочной перспективе стратегия правительства должна быть направлена на контроль кривой госпитализации, с тем, чтобы предотвратить перегрузку нашей инфраструктуры здравоохранения", - считает Голье.

"(...) Чтобы оценить влияние мер социального дистанцирования на здоровье и экономику, я позаимствовал у эпидемиологов модель SIR [модель SIR делит население на три категории: "здоровые", "инфицированные" или "выздоровевшие" люди] и откалибровал ее на французских данных, доступных в настоящее время. Эта модель, управляемая дифференциальными уравнениями, описывает динамику пандемии в соответствии с интенсивностью контактов между этими тремя категориями людей, принимая во внимание санитарную политику страны и неоднородность смертности и социальных связей среди населения", - комментирует экономист.

"Предположим, что 1% населения инфицирован, а у остальной части жителей нет иммунитета. Сколько дней карантина потребуется, чтобы снизить уровень распространенности на две трети? Все зависит, конечно, от интенсивности карантина. Если отправить на карантин только половину населения, то для достижения этой цели потребуется 78 дней. Но если вы увеличите интенсивность усилий, отправив на карантин 3 человек из 4, то для достижения цели потребуется всего 25 пять дней. (...) Любое ослабление усилий, предоставляемое одной категории граждан, должно компенсироваться увеличением срока карантина для других категорий. Фактически здесь на карту поставлены рождественские каникулы", - утверждает автор публикации.

"(...) Экономические разрушения, к которым приведет второй карантин, вскоре заставят правительство усовершенствовать свою недифференцированную стратегию. С марта люди в возрасте 65 лет и старше из 4 госпитализированных с Covid составляют 3 человека, а из 10 умерших - 9 человек. Зачем отправлять на карантин молодых и работающих ради того, чтобы защитить уязвимых, не лучше ли именно их отправить на карантин, что стало бы более эффективным с медицинской точки зрения и гораздо менее затратным с экономической точки зрения? Наконец, успешная защита наиболее уязвимых людей означает спасение многих жизней, а также значительное снижение давления на медицинский мир и позволяет ослабить ограничения для молодых людей и работающего населения", - отмечает экономист.