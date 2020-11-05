"(...) Независимо от того, завершится ли трампистский эксперимент в январе или продлится еще четыре года, он открывает новую эру: эру демократии в эпоху социальных сетей. Дональд Трамп правил больше с помощью Twitter и Facebook, чем с помощью административной элиты страны - тех людей, кого Джон Кеннеди назвал "лучшими и самыми умными". На твиты он потратил больше времени, чем на приемы парламентариев. В течение четырех лет он проводил избирательную кампанию в Twitter, поддерживая своих приверженцев и очерняя своих оппонентов", - пишет обозреватель Le Monde.

"Это не означает того, что своим возможным вторым сроком он был бы обязан социальным сетям, - говорится в статье. - Но он использовал их, чтобы сформировать образ "влиятельного деятеля, который защитит Америку от внешнего мира" - если использовать точное выражение политолога Сильвии Лоран".

"(...) Трамп лгал с первых дней 2017 года. Но, как говорят, ложь является частью политики, даже в условиях демократии. (...) Лжец знает, что он говорит неправду. Для Трампа же правды не существует, у нее нет иной реальности, кроме того, во что он верит в данный момент и что на следующий день может измениться. (...) У него есть машина для оттачивания, проявления, массового распространения его фантазий, лжи и прочих каламбуров. В распоряжении Трампа имеется мощный проектор его представления о мире: это социальные сети, которые, в свою очередь, не станут ему противоречить", - указывает автор статьи.

"Он отказывается от слова ложь и говорит о "гиперболических истинах", а его официальные представители - об "альтернативных фактах". Но то и другое приобретает значение только благодаря сетям. Без Twitter и Facebook (большие) проблемы Трампа с правдой были бы лишь вопросом индивидуального психологического расстройства. Нова не политическая ложь, а масштабы ее воспроизведения, которые меняют ее природу. Стирается граница между реальностью и вымыслом; правдой и ложью; фантазией и реальностью. Трамп раскрывает свой потенциал в цифровую эпоху постправды", - считает Фрашон.

"(...) Такое явление создал не Трамп, но он успешно его эксплуатирует. Он пользуется тем, что фракционность мнений подвержена влиянию, люди больше не доверяют профессиональным СМИ, обвиняя их в предвзятости и элитарности, что не всегда ошибочно, и черпают информацию в "сетях" - чтобы прочитать только то, что подтверждает их мнение. Twitter и Facebook усиливают поляризацию политической жизни. Каждый живет в своем мире и в своем племени", - говорится в публикации.

"(...) Для функционирования демократии необходим минимум общих ссылок: это определенное количество фактических истин, которые разделяются людьми вне разнообразия их мнений, - отмечает журналист. - В эпоху постправды, "когда разделение истинного и ложного становится несущественным с точки зрения эффективности убеждения людей", - пишет философ Мириам Рево д'Аллон, когда устанавливается "безразличие к фактической правде", социальная структура становится уязвимой".

"В своей замечательной книге "Слабость истинного" (издательство Seuil/ Idées, 2018), размышляя о Дональде Трампе, она пишет, что эпоха постправды порождает общество недоверия; "подрывается истинность фактов", которая сводится к статусу мнений. Путем "стирания разделения между правдой и ложью" - характерной черты "трампизмов" - отменяется "нормативная ценность истины", а также подрывается "возможность общего мира" (без племенного обособления)", - передает автор статьи.

"Вирусное распространение фейковых новостей через сети - в первую очередь, порожденных деятельностью Трампа - подрывает практику демократии. Джека Дорси (босса Twitter) и Марка Цукерберга (босса Facebook) охватило запоздалое раскаяние. Последние несколько недель они подвергали цензуре высказывания сторонников теории заговоров, которых долго продвигали. Они стали с осторожностью освобождаться от ложной информации, исходящей от Трампа, которую давно распространяли. Они осознали, что большинство 18-24-летних черпают информацию только в сети", - комментирует обозреватель.

"Признак времени: новые технологии упростили распространение "альтернативных фактов" и других "гиперболических истин" в стиле Трампа. Вследствие этого Дорси и Цукерберг стали арбитрами в дебатах, если не в самой демократической игрев Соединенных Штатах (и в других местах). Но кто выдавал им такие полномочия?" - резюмирует Ален Фрашон.