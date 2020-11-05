Мопсы заходят на посадку

"После начала пандемии в далеких от родины странах застряли не только 25 тыс. австралийцев. Также и сотни домашних животных не могут вернуться домой из-за ограниченного авиасообщения - разве что за очень, очень большие деньги", - пишет Süddeutsche Zeitung.

"На борту чартерного рейса из канадского Ванкувера, прибытие которого ожидают на этой неделе в аэропорте им. Кингсфорда Смита в Сиднее, будут находиться 70 особенных пассажиров, - повествует издание. - В списке пассажиров можно найти такие имена, как Пуччини или Рокси - это мопсы, джек-рассел-терьеры, собаки других пород и различные кошки. Затем они полетят в Мельбурн, где проведут десять дней на карантине - и потом, спустя месяцы разлуки, вызванной коронавирусом, снова увидят своих хозяев".

"Около 17 тыс. австралийских долларов, что примерно равняется 10 тыс. евро, Аллан Смит заплатил за то, чтобы Пуччини и Рокси получили место на специально арендованном самолете, рассказал он в интервью австралийскому телеканалу Nine. Его семья не видела собак с начала года".

"По Австралии, которая связана с остальным миром только авиалиниями, коллапс международного авиасообщения ударил особенно сильно. В разных странах мира до сих пор находятся около 25 тыс. австралийцев, которые после начала пандемии не могут вернуться домой. Не только многочисленные авиакомпании сильно ограничили свои международные перевозки или же вовсе прекратили их, как австралийская авиакомпания Qantas. Правительство также крайне ограничивало въезд собственных граждан в страну. (...) Чтобы разгрузить учреждения для карантина, долгое время в страну могли въезжать лишь несколько сотен австралийцев в неделю. (...) Недавно Австралия возобновила рейсы по возвращению соотечественников, с тех пор в страну могут возвращаться 6 тыс. граждан в неделю".

"Немногие авиакомпании, осуществляющие рейсы на континент, продают то малое число мест, которое им разрешено, по очень высоким ценам и даже уже исключают клиентов, забронировавших места в эконом-классе, из списка бронирований. Тот, кто хочет быть уверенным в том, что его возьмут на борт, должен забронировать билет как минимум бизнес-класса, при этом расходы на простой перелет из Европы составляют не менее 7 тыс. евро. Тем, кто не может себе этого позволить, министерство иностранных дел направило списки с адресами приютов для бездомных в соответствующей стране".

"То, что сложно осуществить людям, конечно, оказывается тяжелым и для животных, - отмечает издание. - Еще во времена до пандемии коронавируса в Австралию, активно ограждающую себя от заболеваний вроде бешенства, было непросто и недешево отправить своего домашнего питомца. Всем животным необходимо было сделать прививки в стране вылета, и у них должны быть при себе ветеринарные документы государственного образца. Им всегда приходится прилетать в Мельбурн и проводить там 10 дней на карантине в единственном специальном учреждении, лишь это стоит как минимум 1,2 тыс. евро".

"Впрочем, в конце ноября Пуччини и Рокси воссоединятся со своей семьей в Аделаиде. Аллан Смит не жалеет, что потратил много денег: "Они часть нашей семьи, мы не могли их оставить", - передает Süddeutsche Zeitung.