Америка потерпела крах из-за самой себя

"Неважно, победит ли на выборах в США в итоге Джо Байден или Дональд Трамп: общей американской идеи больше не существует. И, возможно, она потеряна навсегда", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"В то время как в Пенсильвании и других важных "колеблющихся" штатах, как Мичиган, еще ведется подсчет голосов, Дональд Трамп открыто говорит об обмане, хочет остановить подсчет голосов, призывает в электронных письмах своих сторонников к "защите нации" и больше всего хочет уже провозгласить себя победителем", - отмечает журналистка Рике Хаверц.

"(...) Этот спор может дойти до консервативного Верховного суда. Возможны и многие другие сценарии: президент, который просто останется сидеть в Овальном кабинете независимо от того, что будут говорить цифры. Агрессивные сторонники Трампа, которые снова могут столкнуться с разочарованными и также натравленными левыми активистами. Никто не знает, что Дональд Трамп опубликует в Twitter завтра или через час. Никто не знает, где в стране разразится безысходность, напряжение и ярость на улице".

"Даже при лучшем сценарии разломы и травмы этой страны станут после выборов такими очевидными, какими они не были со времен гражданской войны 1861 года", - считает автор статьи.

"Дональд Трамп - это человек, который нанес большой ущерб должности президента, демократии и прежде всего США. Но он является самым радикальным и заметным результатом поляризации, которая подорвала США изнутри, задолго до того, как имя Трампа стало известным в политике".

"Раньше во время крупных кризисов страна могла полагаться на прочность своей демократии, - пишет издание. - На то, что на всех политических и общественных виражах будут работать и пользоваться уважением центральные принципы, например, принцип независимых выборов. С Дональдом Трампом это понимание исчезло".

"Система, допускающая так много лазеек для подрыва выборов - это система, потерпевшая крах. Она подлежит обязательному реформированию. Систематически усложнять обделенным группам общества участие в выборах, устанавливать излишне высокие барьеры для регистрации избирателей, в тактических целях раскраивать избирательные округа - все это недостойно демократии. Любой другой стране с похожей ситуаций образцовая демократия, которой так долго считалась Америка, прочитала бы нотацию с поднятым вверх указательным пальцем", - говорится в статье.

"Но даже если победит Джо Байден, все не улучшится в одночасье. Он хочет излечить душу нации - таков был предвыборный слоган Байдена. Но после смены власти консервативные и либеральные граждане не начнут магическим образом разговаривать и спорить друг с другом конструктивно. Ничто не демонстрирует это снова так явно, как эти выборы".

"Неважно, (...) кто станет победителем в этой битве, Джо Байден или Дональд Трамп, - спустя эти четыре года потеряна вся страна. Еще один президентский срок Дональда Трампа зацементирует провал. Президент Джо Байден в лучшем случае немного смягчит боль от того, что стало с США. Однако путь назад к общей американской идее будет долгим и напряженным. И сейчас все более вероятным кажется, что в конце этого пути придет осознание, что этой идеи больше не существует", - заключает Die Zeit.