Барселона - туристам: "Возвращайтесь - но не все!"

"После пандемии Барселона с нетерпением ждет возвращения туристов - с одной стороны. С другой, она не хочет быть такой же многолюдной, какой была до кризиса. Местные жители настаивают на своих правах", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В переулках старого города Барселоны рекламные щиты агентов по недвижимости сменили "Эстеладу", флаги движения за независимость Каталонии. От жалюзи многих магазинов отслаиваются граффити - так долго они уже не работают. На улице Ферран от Рамблы до ратуши добрая половина магазинов закрылась, а стеклянные двери отелей заклеены бумагой. Раны, оставленные пандемией в Сьютат-Велле, в сердце старого города, глубже, чем в каком-либо другом районе города: туристическую монокультуру Барселоны, некогда существовавшую между рыночной площадью Бокерия и кафедральным собором, коронавирус превратил в унылую пустыню", - отмечает журналист Ханс-Кристиан Рёссле.

"Даже жители, которые раньше были сыты по горло массовым туризмом, теперь ждут его возвращения", - говорит владелец небольшого супермаркета. Городское правительство альтернативного левого мэра Ады Колау пришло к власти после выборов в 2015 году с обещанием вернуть Барселону ее жителям. Но сделала это только пандемия".

"Барселона снова станет такой, какой она была до коронавируса. Но теперь нам нужен туризм, уважающий людей, которые там живут, - чтобы они снова могли спать там, где живут", - говорит бизнесмен Фермин Вилар, председатель объединения Amics de la Rambla, "Друзья Рамблы". Он надеется, что количество туристов можно будет уменьшить, но не доходы. Четверть магазинов и баров на бульваре, где в результате теракта в августе 2017 года погибло много туристов, закрылись. Но постепенно туристы возвращаются".

"Впрочем, возвращаться во времена до пандемии не хочет никто. 2019 год стал очередным рекордным годом для туризма, Барселона тогда трещала по швам: почти 14 млн человек посетили город, в котором проживает 1,6 млн человек. (...) Экономическое благо - на туризм приходится почти 15% ВВП - все большее число граждан стали воспринимать как проклятие. Лозунги на стенах домов сравнивали туристов с террористами. В октябре два года назад каждую ночь в Барселоне было занято 63 тыс. гостиничных мест, сейчас - 16 тыс.", - отмечает FAZ.

"Вместо того, чтобы протестовать против слишком большого количества туристов, несколько дней назад владельцы квартир требовали на площади Сан-Мигель причитающуюся им долю гостей. "Мы хотим продолжать сдавать наши квартиры", - требуют они: тысячи жителей нуждаются в доходах от сдачи в аренду комнат, чтобы сводить концы с концами. Городской совет в настоящее время обсуждает планы по запрету сдачи в аренду частного жилья", - говорится в статье.

"Пере Марине говорит, что этого недостаточно. "Перезагрузка после пандемии могла бы стать шансом, но никто не сделал никаких выводов", - говорит активист из каталонской ассоциации микрорайонов FABV. По его словам, город должен наконец-то позаботиться о своих жителях. Вместо большего количества мест для туристов, баров и сувенирных магазинов Барселоне гораздо важнее социальное жилье. На его долю приходится всего 1,8% всего жилья в городе. (...) Но инвесторы не готовы платить самые высокие во всей Испании цены за недвижимость в Барселоне, чтобы потом строить там социальное жилье вместо роскошных отелей".

"Даже Саграда Фамилия была продана туристам. Базилика, спроектированная Антонио Гауди, должна была быть закончена в 2026 году после более чем ста лет строительства. Но сделать это не удастся, потому что проект финансируется за счет проданных билетов, дохода от которых не было, и лишь недавно, когда город стал оживать, деньги постепенно снова стали поступать".

"Город существует в первую очередь для своих граждан. Когда речь идет о туристах, нас волнует не количество, а качество", - заверяет ответственный член городского совета Ксавье Марке. Барселона специально привлекает взыскательных, интересующихся культурой и состоятельных туристов, которые остаются здесь надолго. (...) Для Барселоны проблема заключается не в количестве туристов, говорит Марке, а в том, что они концентрируются в центре. "Площадь города составляет 100 квадратных километров, но туристы передвигаются только по пятой его части, не более. Мы должны это исправить", - говорит местный политик".

"Экскурсионные автобусы должны объезжать не только самые важные достопримечательности, но и ездить в более отдаленные места, например, в район Побленоу. А новое приложение Check Barcelona поможет лучше распределить поток туристов, считает Марке. (...) Активист Пере Марине скептически относится к тому, что можно привлечь туристов к новым местам отдыха. "Они же хотят увидеть Саграда Фамилия, парк Гуэль и стадион "Камп Ноу", - говорит он".

"Туризм экономически важен для города, но не менее значимыми являются иностранцы, которые приезжают сюда для проведения исследований, открытия стартапов или чего-то еще. Своими преимуществами Барселона привлекает талантливых людей со всего мира: "Они ценят качество жизни, космополитизм, международные связи и культуру", - говорит глава объединения Barcelona Global Матеу Эрнандес. (...) В Барселоне эти цифровые кочевники могли бы работать на компании и помогать вдохнуть новую, другую жизнь в туристическую пустыню центра города", - пишет Frankfurter Allgemeine.