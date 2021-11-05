Многие россияне воспринимают пытки в тюрьмах как обычное явление

"Правозащитная группа опубликовала видеозаписи пыток в российских колониях, некоторых истязателей уволили. Однако на фундаментальные реформы бесчеловечной уголовно-исполнительной системы власти вряд ли решатся. Вместо этого они ищут бывшего заключенного, который предал скандал огласке", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Мама, вывези меня отсюда", - сказал ей сын во время одного из своих звонков из тюрьмы. Ольга Шварц пыталась, как это обычно бывало, помочь своему сыну Андрею, когда он, будучи в колонии, просил у нее денег. Об этом она рассказала журналистке российской "Новой газеты". Четыре года назад 22-летний парень был приговорен к шестнадцати годам лишения свободы за убийство. Ольга Шварц пыталась наскрести денег, чтобы спасти его от побоев в колонии. В какой-то момент у нее больше не было возможности платить. Затем сын рассказал ей об изнасилованиях шваброй и других пытках, причем не только в отношении него", - передает журналистка Инна Хартвих.

"Мать верила сыну, но власти бездействовали - пока другой бывший заключенный не передал 70 гигабайт тайно добытых видеозаписей российской правозащитной группе Gulagu.net. На видео зафиксированы изнасилования, пытки и другие издевательства над заключенными, в том числе и в колонии, где находился Андрей Шварц. Эти ужасающие кадры в России принимают к сведению почти мимоходом, ведь даже работники тюрем называют колонии "адом на земле". По данным московского института изучения общественного мнения "Левада-Центр"*, каждый пятый россиянин считает пытки законным средством", - говорится в статье.

"Последний скандал, связанный с записями из тюремной больницы для больных туберкулезом в Саратове на Волге, был раскрыт бывшим заключенным Сергеем Савельевым еще в октябре. В течение трех лет 31-летний белорус, работавший в службе видеонаблюдения больницы, собирал записи с садистскими издевательствами, а затем, сильно рискуя, передал их Gulagu.net. Насилие часто совершается другими заключенными, которые надеются, что благодаря этому им смягчат наказание, - пишет NZZ. - Охранники используют этот инструмент в качестве воспитательной меры, иногда добиваясь признательных показаний с помощью связывания и угроз изнасилования. Уже неоднократно заключенные поднимали восстания, но широкие слои населения не знают о масштабах нарушений. А если и узнают о них, то комментируют словами вроде: "Ну, это же тюрьма".

"В Саратове после публикации видеозаписей были уволены несколько сотрудников колонии и начальник УФСИН региона. Возбуждены семь уголовных дел. На этом проблема для властей решена, - отмечает автор статьи. - Расследования пыток в тюрьмах по всей стране не планируется. Вместо этого Савельева, который получил политическое убежище во Франции, объявили в России в розыск. Он якобы передал секретные документы другим государствам. Сайт Gulagu.net в России заблокирован, а страница основателя организации Владимира Осечкина в Facebook на этой неделе стала недоступна".

"Говоря о своей системе исполнения наказаний, россияне не используют слово "тюрьма". "Тюрьма" - это худшая форма лишения свободы. Всего лишь в семи тюрьмах России в настоящее время содержатся почти 2 тыс. пожизненно осужденных заключенных, от которых общество полностью отказалось. Наиболее распространенным типом учреждения для отбывания наказания является колония. Власти называют ее "исправительной колонией", хотя в заключении речь идет о наказании и едва ли о ресоциализации. В стране высокий уровень рецидивов, почти 400 заключенных на 100 тыс. жителей. Попав в тюрьму однажды, человек зачастую снова оказывается за решеткой", - указывает издание.

"Многие традиции в колониях родом еще из царской эпохи. При сталинизме бесчеловечные методы были практически доведены до совершенства. Даже сегодня российская уголовно-исполнительная система - со строгой иерархией и военной структурой - основывается на ГУЛАГе, а некоторые лагеря того времени все еще используются. "Либо ты вешаешься в первый же день, либо борешься за свои права", - говорят многие, кто побывал в тюрьме. Сергей Савельев тоже боролся. И теперь в России он является разыскиваемым преступником", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.