Неожиданный шаг США: израильская компания, создавшая шпионское программное обеспечение Pegasus, попала в санкционный список

"Авторитарные государства использовали шпионское программное обеспечение Pegasus для слежки за оппозиционерами и активистами. США классифицировали это как репрессии. Они внесли израильского производителя ПО в черный список, что может повлечь за собой далеко идущие последствия", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Сигнал от правительства США ясен: программное обеспечение для слежки, подобное Pegasus, позволяет осуществлять репрессии и за пределами конкретной страны. Это ставит под угрозу безопасность и внешнеполитические интересы США, пишет министерство торговли. Именно поэтому администрация Джо Байдена внесла израильскую компанию NSO Group в санкционный список", - поясняет журналист Лукас Мэдер.

"США считают доказанным, что иностранные правительства злонамеренно использовали Pegasus для слежки за представителями властей, журналистами, бизнесменами и активистами. В некоторых случаях это делалось и за пределами соответствующей страны", - говорится в статье.

"На тех же основаниях США внесли в санкционный список и компанию Candiru - еще одну израильскую фирму, которая предлагает программное обеспечение для слежки за смартфонами, компьютерами и облачными сервисами".

"В результате решения Вашингтона компания NSO Group сможет лишь в ограниченном объеме взаимодействовать с американскими фирмами. Это усложнит доступ к американским технологиям, поскольку в будущем компании потребуется разрешение министерства торговли США на ведение бизнеса", - указывает издание.

"В частности, это может коснуться сотрудничества в области IT-безопасности с американскими исследователями, которые хотят продавать Израилю информацию об изъянах в системах безопасности смартфонов. Также неясно, сможет ли NSO Group по-прежнему использовать американские облачные сервисы, такие как AWS от Amazon, для своего наблюдения, как она делала это в прошлом".

"Наблюдатели считают этот шаг США жестким; он стал для них неожиданностью. Израильская газета Haaretz и вовсе пишет о "бомбе". Ведь Израиль традиционно является близким союзником США. Теперь же страна появилась сразу с двумя компаниями в санкционном списке, в который Вашингтон еще два года назад включил китайскую технологическую компанию Huawei. Также в списке появилась российская IT-компания Positive Technologies, которую связывают с громкой кибератакой на Solarwinds в прошлом году".

"Хотя санкции направлены против двух частных израильских компаний, за одобрение экспорта технологий наблюдения отвечает министерство обороны Израиля, - подчеркивает NZZ. - Так что теперь США косвенно подтвердили уже прозвучавшее летом обвинение в том, что экспортный контроль Израиля слишком слаб".

"Для компании NSO санкции могут повлечь за собой далеко идущие последствия. Теперь может осложниться поиск ею инвесторов, как и возможный выход на биржу, пишет Haaretz. Всего несколько дней назад NSO объявила о смене своего руководства. Предыдущий глава и соучредитель компании Шалев Хулио должен открыть для фирмы новые направления бизнеса. В будущем компания также хочет предлагать решения, защищающие от кибератак - то есть именно от тех видов программного обеспечения, производством которых она известна сегодня", - пишет Neue Zürcher Zeitung.