"Правду я не скажу"

"Уже около года идет суд над предполагаемым российским агентом, который подозревается в том, что застрелил в Берлине противника режима. Свидетель узнал его. Но правительство Германии все еще медлит с жесткой ответной реакцией", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Как же жилось русскому агенту с лицензией на убийство? Видимо, неплохо, зарплаты хватало на дорогую квартиру в Москве, у дверей ждал Porsche Cayenne, - повествует журналист Ронен Штайнке. - Иногда, как известно, агент отправлялся в командировки, которые длились несколько недель. Например, в Киргизию, когда там в 2010 году произошел переворот, а президента нужно было спешно вывозить из страны. Дома, в Москве, приезжала теща, чтобы помочь Кате, жене агента, с детьми".

"Сейчас в зале берлинского суда, находящемся под строгой охраной, обсуждаются банальные сцены частной жизни. Речь идет о семейных поездках, катании на каруселях в парке Горького. Мужчина, которого немецкие следователи считают российским агентом по имени Вадим Красиков, специалистом по грязной работе в российской спецслужбе ФСБ, смотрит сквозь пуленепробиваемое стекло. В предварительном заключении в связи с подозрением в убийстве он находится уже более двух лет. Его дело вызвало кризис в отношениях между Германией и Россией", - говорится в статье.

"Свидетель рассказывает, что, когда речь шла о его работе, предполагаемый агент всегда был скрытным, даже в общении со своей собственной семьей в Москве. Он якобы отвечал словами: "Врать я не буду, но и правду не скажу". И все же: со своих заданий он любил возвращаться с сувенирами, футболками и календарями для детей и родственников с логотипами российского спецподразделения "Вымпел".

"Российский агент подозревается в том, что 23 августа 2019 года он средь бела дня застрелил противника российского государства в берлинском парке Малый Тиргартен, - напоминает издание. - В обвинительном заключении федеральной прокуратуры говорится о "ликвидации" и "заказе на убийство" со стороны "государственных органов центрального правительства Российской Федерации". Но по сей день остается удивительным, насколько спокойно правительство Германии отреагировало на это дело. (...) Пока оно лишь выслало двух сотрудников посольства".

"И оно все еще медлит. До тех пор, пока судьи Сената государственной защиты при Высшем суде Берлина не вынесут вердикт по делу об убийстве под номером 3 BJs 30/19-1 о том, действительно ли за преступлением стоит российское государство, правительство Германии намерено вести себя сдержанно - такой по-прежнему остается его позиция. Чиновники федерального министерства иностранных дел полагают, что, вероятно, будет мало толку от того, чтобы в гневе прибегать к "обычным санкционным инструментам" в отношении Москвы. Если же выслать российских дипломатов, Москва немедленно отплатит той же монетой".

"В расследовании убийства в Малом Тиргартене пока тоже нет особого прогресса. Предполагаемый агент из России, которого поймали в непосредственной близости от места убийства в Берлине вскоре после совершения преступления, все отрицает. Он говорит, что это ошибка. Он якобы не имеет никакого отношения к российскому государству. Его фамилия не Красиков. Поэтому немецкие следователи, активно поддерживаемые украинской юстицией, специально привлекли свидетелей, которые опознали его и рассказали о его личной жизни. По крайней мере это удалось сделать".

"Однако о людях, стоявших за убийством в парке Малый Тиргартен, которые, должно быть, скрупулезно спланировали его и заранее вычислили жертву, судьям по-прежнему известно немного, даже спустя целый год судебного разбирательства. Ведь кто-то должен был достать орудие убийства. Кто-то должен был спланировать поездку убийцы в Берлин. Судьи уже несколько раз откладывали вынесение приговора. Судебное разбирательство продлится как минимум до конца года. После этого правительство Германии решит, стоит ли все-таки вводить санкции против России", - пишет Süddeutsche Zeitung.