"Орбитинг": этот тренд в знакомствах - подарок для нарциссов

"Каждый раз, когда вам кажется, что в мире знакомств вы видели уже все, появляется что-то новое, еще более гадкое. "Орбитинг" - так называется популярный тренд, который придется по душе самовлюбленным нарциссам и лентяям", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Орбитинг" выглядит следующим образом: вы встречаетесь с кем-то, становитесь жертвой "гостинга" (резкого прекращения отношений без объяснения причин - Прим. ред.), но человек, который бросил вас без единого слова, следит за каждым вашим шагом в социальных сетях. Он первым просматривает каждую вашу историю в Instagram, а иногда даже реагирует на них с помощью эмодзи", - поясняет журналистка Нада Ассаад.

"Он ставит лайки и пишет комментарии, а время от времени в "директе" возникает даже мини-диалог. Однако внешность обманчива. Эти интернет-ухажеры в реальной жизни не хотят иметь с вами абсолютно ничего общего - кроме социальных сетей. И все это несмотря на то, что вы уже провели некоторое время вместе".

"Причины, по которым человек демонстрирует такое неоднозначное, отнимающее энергию и сильно раздражающее поведение, могут быть самыми разными. (...) По словам Свена Штеффес-Холлэндера, специалиста в области психосоматической медицины и психотерапии, "орбитинг" - это, помимо прочего, популярная стратегия среди людей, которые сами еще точно не знают, чего хотят, и избегают этой неприятной темы разговора, тем самым уходя от конфликта. (...) Некоторым людям это действительно кажется надежным способом избежать ответственности, держа предполагаемый объект вожделения на расстоянии в реальной жизни, но играя роль бота-ухажера в интернете".

"Однако - и здесь мы подходим к болезненному моменту этой темы - эту дверцу, созданную тем, кто практикует "орбитинг", кто-то держит открытой. "Люди, ставшие жертвами "орбитинга", тоже в этом виноваты", - считает Штеффес-Холлэндер. Он говорит, что каждый, кто оставляет свой профиль открытым или предоставляет доступ к нему человеку, занимающемуся "орбитингом", даже если сам считает его поведение раздражающим или обидным, похоже, не может отказаться от такой формы проявления симпатии и внимания. По мнению Штеффес-Холлэндера, людей, практикующих "орбитинг" можно просто заблокировать. (...) Хотя, конечно, заблокировать человека, с которым у вас есть предыстория, не так просто, особенно если подсознательно надеешься на "хэппи-энд", - отмечает издание.

"По словам Штеффес-Холлэндера, некоторыми любителями "орбитинга" движет нарциссический мотив: "Они содержат онлайн-гарем, к которому они всегда могут вернуться".

"То, что странных трендов в знакомствах становится все больше, наводит на мысль, что всему виной социальные сети. Но это не так. "Орбитинг", по словам психотерапевта доктора Кристиана Руппа, "стар как мир". В социальных сетях лишь меньше препятствий для "орбитинга", потому что "на просторах интернета" можно не бояться быть пойманным и испытать чувство стыда, говорит Рупп. Самый быстрый способ перестать подвергаться "орбитингу" - дистанцироваться или указать человеку на его поведение. Но конфликт причиняет боль, и поэтому, по оценкам, 99% людей не делают этого".

"К тому же для некоторых людей "орбитинг" порой действительно является просто безобидной игрой в кошки-мышки. Пока для обеих сторон все идет гладко, в нем нет ничего плохого. В конце концов, пример Оззи и Шэрон Осборн показывает, что раздражающие отношения, основанные на странных ритуалах, могут быть и увлекательными", - резюмирует Die Welt.