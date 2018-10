5 октября 2018 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Ушел из жизни российский чиновник, связанный с юристом из "Башни Трампа" Натальей Весельницкой "Российский чиновник, обвинявшийся в руководстве зарубежными действиями Натальи Весельницкой - юриста, которая в 2016 году встречалась с руководством избирательного штаба Трампа, - погиб при катастрофе вертолета", - пишет журналистка The Daily Beast Нико Хайнс. Издание пересказывает сообщения российской прессы: замгенпрокурора России Саак Альбертович Карапетян погиб в среду вечером, когда его вертолет разбился в лесу в Костромской области. "Связи Карапетяна с Весельницкой всплыли в нынешнем году, когда в ходе уголовного дела в Швейцарии была разоблачена операция этих двоих, целью которой была вербовка высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, которому полагалось проверять счета российских олигархов и гангстеров в швейцарских банках. Руководитель расследования был уволен за "несанкционированное тайное поведение" и предполагаемое взяточничество и нарушение законов о секретности. Власти Швейцарии обнаружили, что этот сотрудник (его имя не раскрыто, его именовали лишь "Виктор К.") встречался с Карапетяном в Женеве и Цюрихе. Накануне Рождества в 2016 году Карапетян позвонил сотруднику и пригласил его в Москву, где того поселили в роскошном отеле и попросили присутствовать на встрече с Весельницкой. Вероятно, встреча с Весельницкой касалась негативных последствий смерти юриста Сергея Магнитского, который старался разоблачить массированную аферу, в который был замешан Кремль, когда был заключен в тюрьму, избит и брошен умирать", - пишет издание. Автор напоминает, что клиент Магнитского Билл Браудер начал кампанию за принятие антикоррупционных законов. Когда Весельницкая "договорилась пообщаться с Полом Манафортом, Дональдом Трампом-мл. и Джаредом Кушнером на скандально известной встрече в "Башне Трампа" в 2016 году, она предлагала компрометирующие материалы о Хиллари Клинтон, предположительно врученные ей генпрокуратурой Карапетяна (так дословно в оригинале. - Прим. ред.), согласно рекомендательным электронным письмам, которые позднее просочились в прессу. Придя на встречу, как нам теперь известно, она попыталась заняться лоббизмом среди высокопоставленных сотрудников штаба Трампа на тему дела Магнитского", говорится в статье. Издание рассказывает и о другом случае: "Власти США подали гражданский иск к компании Prevezon за ее предполагаемые связи с отмыванием доходов от аферы, раскрытой Магнитским. В апреле электронные письма, добытые "Досье" - антипутинской кампанией, организованной экс-олигархом Михаилом Ходорковским - и опубликованные The New York Times, продемонстрировали, что Весельницкая помогала составить предварительный вариант документа от имени российского правительства, который разъяснял, почему Москва не будет помогать с расследованием дела о мошенничестве в отношении Prevezon. Вместо того чтобы рассматривать обвинения в адрес Prevezon, документ во многом представлял собой личные нападки на Браудера. Сопроводительное письмо, приложенное к документу, было подписано Карапетяном". По мнению издания, отказ помочь с предоставлением документов из России способствовал тому, что власти США решили урегулировать дело Prevezon в досудебном порядке. "Prevezon согласилась выплатить 5,9 млн долларов, но не признала какой-либо своей роли в отмывании доходов от аферы", - пишет издание. Источник: The Daily Beast