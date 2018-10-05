Цифровые войска Путина

Когда Нидерланды заявляют, что поймали российских хакеров, проверить это невозможно. Звучит, однако, правдоподобно. Тем не менее, считает постоянный автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе, мало толку в том, чтобы постоянно валить все на Россию.

"Общественности не суждено составить для себя объективную картину запутанной кибервойны, порожденной эпохой цифровых технологий. Действия спецслужб по своей сути окутаны завесой тайны - и когда они осуществляются в интернете, зачастую даже атакованная жертва не знает, кто ее взломал", - отмечает журналист.

Проверить заявления Нидерландов, продолжает автор, не представляется возможным. Однако они выглядят похожими на правду, поскольку "цели, например, на Украине или имеющие отношение к международному спорту, соответствуют российским интересам. Как и ОЗХО в Гааге, которая интересна Москве в связи с "делом Скрипаля".

Так является ли Россия "государством-изгоем", как считает глава британского оборонного ведомства? Конечно, "невинной" Россию назвать нельзя, но "она не одинока на виртуальном поле боя XXI века. Страны Запада тоже активно практикуют кибершпионаж - взять хотя бы скандал с АНБ несколько лет назад", отмечает журналист.

Мало толку в том, чтобы постоянно валить все на Россию, пишет Буссе. "Запад должен в первую очередь побеспокоиться о том, как укрепить в этой сфере свою оборону. НАТО уже осознало эту необходимость".

Совершенно очевидно, сколь напряженные отношения сложились между Россией и Западом. "Но то и дело призывать придерживаться "глобальных правил и ценностей" бесполезно - уже только потому, что США сами все меньше беспокоятся об их соблюдении. Что касается отношений с Москвой, то здесь уместна реальная политика: сотрудничество в тех областях, в которых это возможно, сдерживание там, где это необходимо", - резюмирует журналист.