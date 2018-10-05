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5 октября 2018 г.
5 октября 2018 г.

Николас Буссе | Frankfurter Allgemeine

Цифровые войска Путина

Когда Нидерланды заявляют, что поймали российских хакеров, проверить это невозможно. Звучит, однако, правдоподобно. Тем не менее, считает постоянный автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе, мало толку в том, чтобы постоянно валить все на Россию.

"Общественности не суждено составить для себя объективную картину запутанной кибервойны, порожденной эпохой цифровых технологий. Действия спецслужб по своей сути окутаны завесой тайны - и когда они осуществляются в интернете, зачастую даже атакованная жертва не знает, кто ее взломал", - отмечает журналист.

Проверить заявления Нидерландов, продолжает автор, не представляется возможным. Однако они выглядят похожими на правду, поскольку "цели, например, на Украине или имеющие отношение к международному спорту, соответствуют российским интересам. Как и ОЗХО в Гааге, которая интересна Москве в связи с "делом Скрипаля".

Так является ли Россия "государством-изгоем", как считает глава британского оборонного ведомства? Конечно, "невинной" Россию назвать нельзя, но "она не одинока на виртуальном поле боя XXI века. Страны Запада тоже активно практикуют кибершпионаж - взять хотя бы скандал с АНБ несколько лет назад", отмечает журналист.

Мало толку в том, чтобы постоянно валить все на Россию, пишет Буссе. "Запад должен в первую очередь побеспокоиться о том, как укрепить в этой сфере свою оборону. НАТО уже осознало эту необходимость".

Совершенно очевидно, сколь напряженные отношения сложились между Россией и Западом. "Но то и дело призывать придерживаться "глобальных правил и ценностей" бесполезно - уже только потому, что США сами все меньше беспокоятся об их соблюдении. Что касается отношений с Москвой, то здесь уместна реальная политика: сотрудничество в тех областях, в которых это возможно, сдерживание там, где это необходимо", - резюмирует журналист.

Источник: Frankfurter Allgemeine


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