5 октября 2018 г. Ричард Милн, Кэролайн Бинэм | Financial Times Служебная записка Danske Bank показывает, как русские переводили деньги Danske Bank за один только год провел для российских клиентов зеркальные сделки на сумму до 8,5 млрд евро, передают журналисты Financial Times Ричард Милн и Кэролайн Бинэм со ссылкой на внутреннюю служебную записку банка. Согласно документу, в 2013 году Danske Bank заработал 10 млн евро на зеркальной торговле. При этом использовались российские гособлигации, чтобы позволить клиентам осуществлять международные расчеты "быстрее, дешевле и надежнее". "Есть потенциальный репутационный риск в том, что будет считаться, что мы содействуем бегству капитала из России, - говорится в записке. - Мы в любом случае идем на этот риск в других областях нашей деятельности с нерезидентами, где из России всегда естественным образом идет денежный поток [...] Учитывая высокий доход от этого решения, соотношение риска и доходности представляется очень привлекательным". Масштаб зеркальной торговли усиливает давление на Danske Bank и его менеджмент, говорится в статье. Скандал уже стоил работы гендиректору банка Томасу Боргену и спровоцировал расследования как минимум в шести странах после того, как банк признал, что через его небольшой эстонский филиал прошли 200 млрд евро из России и других стран. Согласно отчету Danske Bank, сделки проводились для десяти клиентов, которые в свою очередь были посредниками других клиентов, о которых банку не было "известно в полной мере". "Оценка объема зеркальных сделок в Danske Bank исходит из расчетов FT. В записке говорится, что 60% дохода, или 6 млн евро, были получены за счет брокерской комиссии в размере 0,07-0,1%, что на 2013 год предполагает зеркальные сделки в пределах от 6 до 8,5 млрд евро", - пишут авторы статьи. Сколько было переведено в другие годы, неизвестно. Однако в записке отмечается, что "решение, вероятно, будет временным, поскольку в какой-то момент регулирование в России, вероятно, изменится, чтобы привести это решение в рамки существующих правил валютного контроля". "Так и произошло с введением контроля на волне западных санкций", - отмечается в статье. "Внутри банка зеркальные сделки называли "решением" или "петлей облигаций". Они работали так: клиент платил в рублях посреднику, который затем покупал российские гособлигации, переводившиеся на счет Danske Bank в московском банке Citi. Посредник потом продавал облигации Danske Bank, а тот, в свою очередь, сразу же зачислял деньги на счет посредника. Затем посредник платил поставщику клиента", - сообщают журналисты FT. Источник: Financial Times