Ученые выяснили, какой секс предпочитают 45-летние мужчины

Исследователи из Технического университета Мюнхена задались вопросом о том, как обстоят дела с сексом у мужчин, достигших 45 лет. В ходе опроса, в котором приняли участие более 12 тыс. мужчин этой возрастной категории, удалось установить, что некоторые мужчины скрывают свою гомосексуальность, сообщает Huffpost Deutschland.

"Первый сексуальный опыт респонденты получили в среднем в 18 лет. Вне зависимости от сексуальной ориентации первый сексуальный контакт у большинства сегодняшних 45-летних был с женщиной", - передает автор публикации Франциска Кифль.

"Речь идет о сексуальных исканиях, в этом возрасте пробуется разное", - отмечает Кэтлин Херкоммер, руководившая исследованием.

"Львиная доля гетеросексуальных мужчин (89%) вступала в интимную связь примерно с 10 партнерами. Количество сексуальных партнеров примерно у трети бисексуальных мужчин и почти у половины заявивших о своей гомосексуальности значительно выше: по их словам, они вступали в половую связь с более чем 30 партнершами или партнерами", - передает издание.

"Каждый десятый мужчина, заявивший о своей гомосексуальности, имел в последние три месяца секс с женщиной. Подобная неувязка, - отмечает журналистка, - по мнению ученых, не всплывала ни в одном другом схожем исследовании".

"Нам удалось вычленить группу тех, кто знает о своей гомосексуальности, однако вел и ведет гетеросексуальную жизнь - нередко с женой и детьми", - добавляет Херкоммер. Из всех тех респондентов, кто отнес себя к гомосексуалистам, гетеросексуальную жизнь ведут 5,9%. По мнению ученых, подобное несоответствие может привести к проблемам с психикой.

Что касается видов секса, то "гетеросексуальные мужчины однозначно выбирают вагинальный секс (98%), второе место достается оральному сексу (60%), которому отдают предпочтение мужчины-гомосексуалисты", говорится в заключение статьи.