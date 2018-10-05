Запад объявил войну ГРУ, но не ждите, что Россия приструнит своих шпионов

"Если вы на минуту забудете, что ГРУ на самом деле не существует (его реформировали и переименовали несколько лет назад), то придете к выводу, что со времен КГБ ни одна трехбуквенная аббревиатура не вызывала на Западе столько беспокойства", - пишет журналист Independent Оливер Кэрролл.

В мировых СМИ ГРУ стало самой модной "страшилкой", отмечает автор. Странно, что мало упоминается ФСБ или СВР - они почти что хорошие парни. ГРУ выделяют особо и клеймят позором как вышедшую из-под контроля безумную службу, совершающую непроизвольные ошибки.

"Некоторые предположили, что Запад, возможно, даже принялся подталкивать другие российские силовые структуры к тому, чтобы побудить президента не поддерживать более рискованные начинания ГРУ", - пишет Кэрролл.

И с одной стороны, логика есть, отмечает журналист, указывая на оплошности ГРУ. Он поясняет: "Почему-то им ничего не стоило отправить четырех офицеров под настоящими именами шпионить за ОЗХО, оставляя при этом след улик, ведущий к штаб-квартире ГРУ в Москве. Почему-то они сочли это хорошей идеей, чтобы офицеры поехали вместе и встретились с сотрудником посольства под камерами видеонаблюдения. Почему-то они думали, что это нормально - зарегистрировать машины офицеров в базах данных, доступных на черном рынке - такая оплошность может разоблачить личности еще 300 агентов".

ГРУ к тому же становится все более самоуверенным в операциях на Западе. Долгое время ГРУ не присутствовало за "большим столом спецслужб". Удача пришла к нему после войны в Грузии, когда армия поняла, что для деликатных операций нужна разведка получше. Другим поворотным моментом стало назначение Валерия Герасимова главой Генштаба.

"ГРУ по сути стало любимым бойцовым псом лидера, который больше не заинтересован в игре по правилам", - отмечает автор статьи. Оно вышло за традиционный стратегический горизонт постсоветского пространства. С конца 2014 года ГРУ стало играть важную роль в кибероперациях и отточило свои навыки в Сирии и на востоке Украины.

Согласно ряду источников, успех этого нахального подхода вызвал определенную вражду между спецслужбами - на которую некоторые на Западе, видимо, возлагают свои надежды. По одной версии, министр обороны Сергей Шойгу не ладит с ФСБ. По другой, СВР важничает перед ГРУ. Некоторые указывали на заявление главы СВР Сергея Нарышкина по поводу отравления Скрипалей: по его словам, это было сделано "непрофессионально", что могло быть завуалированной критикой в адрес ГРУ.

По словам главы аналитической компании R.Politik Татьяны Становой, после скандала со Скрипалями конфликтов между спецслужбами стало больше. Многие офицеры жалуются, что ГРУ недостаточно профессионально и ставит президента под удар, но в то же время, отмечает Становая, системная лояльность Путину оберегает от каких-либо крупных инцидентов - утечек и передачи информации противникам. "Первое правило российского секретного мира - преданность Путину", - говорится в статье.

"Слухи о ссоре между ФСБ и ГРУ - чушь, - считает специалист по российским спецслужбам Андрей Солдатов. - С другой стороны, ГРУ говорят придержать свои операции и сосредоточиться на устранении ущерба. ФСБ привлекается к расследованию утечек, а одного без другого не бывает".

Однако надежды Запада на то, что разведывательная политика России в результате этих перемен станет менее агрессивной, скорее всего, не оправдаются, полагает Кэрролл. "Для Путина эти ребята все равно герои, ведущие скромную жизнь и рискующие жизнью ради защиты Родины, - сказала Татьяна Становая. - Как он может их критиковать? Нет, он предоставит им больше сил. Любой шаг назад будет считаться признанием поражения".