5 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Медвежья наглость": Запад разоблачает российский кибершпионаж В четверг США, Великобритания, Нидерланды, Канада и Австралия скоординированно распространили новую информацию о действиях России в области кибершпионажа. Москва ограничилась иронизированием по поводу "обострения шпиономании". "Путина невозможно пристыдить, но разоблачить можно", - пишет западная пресса, отмечая, что ГРУ стало "модной страшилкой", однако, похоже, "король голый". ГРУ в четверг стало мишенью для стран Запада за попытку кибератаки на ОЗХО, штаб-квартира которой находится в Гааге, пишут журналисты французской Liberation Пьер Алонсо и Люк Матье. В своем массированном и скоординированном контрнаступлении Великобритания, Австралия, а также Канада и Нидерланды категорически обвинили ГРУ в проведении значимых кибератак за последние годы. США пошли дальше, объявив о том, что семь российских агентов виновны в некоторых из этих кибератак. НАТО, министры обороны которого в четверг собрались в Брюсселе, потребовал от Москвы "прекратить свое безответственное поведение", говорится в статье. Помимо этого, Запад указывает на ответственность ГРУ за множество недавних кибератак, пишут авторы статьи. Британия утверждает "с почти полной уверенностью", что с ГРУ связан ряд подставных кампаний: это BlackEnergy Actors, осуществившая кибератаку на украинские электростанции, или Pawn Storm, подозреваемая в кибератаках на французское движение "На марше!" и на ВАДА. Среди мишеней российских хакеров фигурирует также американская ядерная компания Westinghouse, поставлявшая топливо для атомных реакторов на Украину, говорится далее. Все эти обвинения выдвинуты ближайшими союзниками США, членами инициативы Five Eyes или НАТО, отмечают журналисты. В четверг американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что США предоставят в распоряжение НАТО свои возможности по киберзащите, дабы противостоять кибератакам российского происхождения. Перед лицом таких нападок Москва довольствовалась иронизированием по поводу "обострения шпиономании", отмечает издание. "Медвежья наглость" - так характеризует действия России британская The Times. Цель скоординированных заявлений Нидерландов, Британии и США - "продемонстрировать миру, что затевает ГРУ, и показать его повелителям, что старые правила сверхсекретности контрразведки больше не действуют". Газета заверяет, что отныне тайные хакерские атаки российских агентов будут предаваться огласке и высмеиваться. Издание надеется, что в ответ на это Кремль приструнит ГРУ, но полагает: "вероятнее, Москва перегруппируется, сделает перезагрузку и предпримет новую попытку". Газета рекомендует западным правительствам "активизировать свои контрхакерские действия", ссылаясь на пример с применением вредоносного ПО Stuxnet против иранских уранообогатительных предприятий. Она советует укрепить центр кибербезопасности НАТО и "договориться о кодексе действий, чтобы члены блока знали, где граница между обычными и кибернетическими средствами ведения войны". "Киберпреступники в Кремле" - так озаглавлена статья в The Wall Street Journal. Сообщив об обнародовании информации, американская газета замечает: "Правительства правильно делают, предавая все это огласке, вопреки традиционному и частенько оправданному нежеланию проливать слишком большой свет на деятельность контрразведки. Техническая сложность киберпреступности слишком часто обеспечивает безответственным лидерам, таким как Владимир Путин, простор для сокрытия своих действий, а западным политикам, которые сочувствуют этим лидерам, - возможности затемнять или оправдывать их". "Путина невозможно пристыдить, но разоблачить - возможно", - заключает издание. "Усилия российских шпионов снова сорваны" - заявляет в заголовке The New York Times, комментируя операции западных контрразведок, которые были преданы огласке. "Напрашивается вопрос: может быть, военные хакеры России хотят, чтобы их разоблачали, если учесть, как часто это происходит. Либо эти проваленные операции - только верхушка айсберга?" - размышляет издание. "Если только не произошло множество гораздо более успешных атак, информация о которых не раскрыта США и их союзниками, те атаки, о которых было сообщено в четверг, вроде бы говорят прежде всего о вызывающих жалость безуспешных попытках Владимира Путина & Co. давить на кого-то своим авторитетом, а потом силиться скрыть свои неудачи", - говорится в статье. "Похоже, Путин, экс-сотрудник КГБ, не сообразил, что на Западе его пропагандистские трюки мало кого обманывают, его игра в борьбе за могущество мало кого впечатляет, а его безответственные кибератаки ничего не дают - только сильнее портят и так уже ужасную репутацию его страны в мире", - говорится в статье. "Запад наконец-то перешел в наступление на пропагандистской войне с Россией", - отмечает в заголовке британская The Telegraph. "Действия Москвы за последние несколько лет были коррумпированными, мелочными, кровожадными и некомпетентными: все это симптоматично для режима, переживающего экономический упадок и отчаянно пытающегося упрочить свою поддержку посредством актов бездумного национализма", - говорится в статье. По мнению издания, теперь, когда доказательства предполагаемых злокозненных действий России опубликованы, "западные граждане, уверявшие, что Россия невиновна, выглядят глупо". "А Владимир Путин, что всего важнее, тоже выглядит довольно неумным", - считает издание. "По некоторым сведениям, доверие народа к Путину снизилось максимально со времен аннексии Крыма, то ли из-за его унижения за границей, то ли из-за его попыток повысить пенсионный возраст. Западу необходимо не ослаблять давление", - пишет газета, заявляя, что Путин опасен, но не неуязвим. "Новейшие разоблачения российских кибератак доказывают, что Запад наконец-то стал наблюдать за происходящим" - таков заголовок в Independent. "По-видимому, почти нет резонов сомневаться в новейших заявлениях Британии, что ГРУ стоит как минимум за четырьмя заметными кибератаками", - пишет газета. "Похоже, западные правительства наконец-то начали серьезно относиться к возможному ущербу для граждан своих стран от кибервойны и решили что-то предпринять", - полагает британское издание. "Кремль, похоже, давал своим разведслужбам и полуфрилансерским группам типа Fancy Bear разрешение нарушать законы других стран и международные нормы", - пишет газета. По мнению издания, Кремль преследовал своими кибератаками три цели: демонстрировал мощь и опыт россиян, стремился способствовать своим интересам в обороне и политике, проверял на прочность оборону, решимость и единство Запада. На взгляд газеты, раньше России слишком много сходило с рук. А теперь Запад дает ей понять, что "для Fancy Bear и остальных игра окончена, а при необходимости за самими шпионами можно шпионить и разбираться с ними путем кибердействий", - считает издание. "Запад объявил войну ГРУ, но не ждите, что Россия приструнит своих шпионов" - призывает Independent в заголовке еще одной статьи. "ГРУ по сути стало любимым бойцовым псом лидера, который больше не заинтересован в игре по правилам", - отмечает автор статьи Оливер Кэрролл. Оно вышло за традиционный стратегический горизонт постсоветского пространства. Согласно ряду источников, успех этого нахального подхода вызвал определенную вражду между спецслужбами - на которую некоторые на Западе, видимо, возлагают свои надежды. По одной версии, министр обороны Сергей Шойгу не ладит с ФСБ. По другой, СВР важничает перед ГРУ и завуалированно критикует его за "непрофессионализм". По словам главы аналитической компании R.Politik Татьяны Становой, после скандала со Скрипалями конфликтов между спецслужбами стало больше, однако системная лояльность Путину оберегает от каких-либо крупных инцидентов. "Первое правило российского секретного мира - преданность Путину", - говорится в статье. Надежды Запада на то, что разведывательная политика России в результате этих перемен станет менее агрессивной, скорее всего, не оправдаются, полагает Кэрролл. Россия упивается своей репутацией обители безжалостного, коварного и профессионального шпионажа. Поэтому Путин будет вне себя из-за некомпетентности, которую выявила кибератака в Нидерландах, считает журналист The Times Бен Макинтайр. "Россия гордится мировым превосходством прежде всего в двух сферах: в шпионаже и исследовании космоса. В обеих областях она сейчас терпит неудачи, притом у всех на глазах. В прошлом месяце российские ученые обнаружили дыру в космическом корабле "Союз"; зияющие дыры в российском шпионаже еще более унизительны", - пишет автор. "Разоблачение некомпетентности ГРУ для Путина может быть не просто унизительным. Оно может подорвать его власть. Предполагается, что российская разведка, согласно ее же легенде, должна быть невидимой и вездесущей, мастером маскировки. На деле же, похоже, король голый", - подытоживает журналист. Является ли Россия "государством-изгоем", как считает глава британского оборонного ведомства? Конечно, "невинной" Россию назвать нельзя, но "она не одинока на виртуальном поле боя XXI века. Страны Запада тоже активно практикуют кибершпионаж - взять хотя бы скандал с АНБ несколько лет назад", отмечает постоянный автор немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе. Мало толку в том, чтобы постоянно валить все на Россию, пишет журналист. "Запад должен в первую очередь побеспокоиться о том, как укрепить в этой сфере свою оборону. НАТО уже осознало эту необходимость". Совершенно очевидно, сколь напряженные отношения сложились между Россией и Западом. "Но то и дело призывать придерживаться "глобальных правил и ценностей" бесполезно - уже только потому, что США сами все меньше беспокоятся об их соблюдении. Что касается отношений с Москвой, то здесь уместна реальная политика: сотрудничество в тех областях, в которых это возможно, сдерживание там, где это необходимо", - резюмирует журналист. Также по теме: Швейцарии пришло время отказаться от сдержанной позиции (Neue Zuercher Zeitung) Агентов ГРУ не следует недооценивать, предупреждают британские чиновники (Independent) Российская кибератака: неумелые шпионы оставили за собой след из пивных банок, квитанций и истории поиска в интернете (The Times)